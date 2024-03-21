Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  105070 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  106309 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  123709 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  137390 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  132221 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127604 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125187 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  246653 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142958 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
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Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  223387 просмотра
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Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  365309 просмотра

Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

Косово предоставит Украине два пакета военной помощи, состоящие из минометных мин, грузовиков, бронетехники и боеприпасов.

Война •   •  17216 просмотра
Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

Майк Джонсон сообщил о планах пригласить Нетаньяху в Конгресс США

Майк Джонсон, спикер Палаты представителей Конгресса США, объявил о планах пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить перед Конгрессом, чтобы продемонстрировать солидарность и поддержку Израиля.

политика •   •  15110 просмотра
Майк Джонсон сообщил о планах пригласить Нетаньяху в Конгресс США

В Японии - экстренно предупредили о землетрясении в районе Токио

В районе Токио на востоке Японии было объявлено чрезвычайное предупреждение о землетрясении с оценкой магнитуды 5 баллов из 7 возможных вблизи эпицентра к северу от Токио и меньшей интенсивностью 2-3 балла в самом Токио, хотя предупреждения о цунами не было, и пока что не поступало сообщений о пострадавших или повреждениях.

Анонсы •   •  14487 просмотра
В Японии - экстренно предупредили о землетрясении в районе Токио

Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

Парламент Эстонии одобрил расторжение соглашения о правовой помощи с Россией с весны 2025 года.

Общество •   •  14365 просмотра
Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

Bloomberg: Минюст США намерен подать иск к Apple из-за ограничения функций iPhone

Министерство юстиции США планирует подать в суд на Apple 21 марта за нарушение антимонопольного законодательства путем блокировки доступа к аппаратным и программным функциям iPhone.

Новости Мира •   •  12888 просмотра
Bloomberg: Минюст США намерен подать иск к Apple из-за ограничения функций iPhone

Великобритания и Австралия заключили оборонное соглашение

Великобритания и Австралия подписали оборонное соглашение, которое будет способствовать сотрудничеству в сфере подводной войны, разминирования, обмена разведданными, борьбе с климатическими изменениями и совместным военным учениям.

Война •   •  13271 просмотра
Великобритания и Австралия заключили оборонное соглашение

Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы

Первый пациент с мозговым имплантатом Neuralink продемонстрировал игру в шахматы, используя контроль сознания, что стало прорывом в технологии интерфейса человек-компьютер.

Здоровье •   •  10240 просмотра
Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы

На Лиманском направлении ВСУ остановили массированный штурм оккупантов

Украинские военные из 63-й, 60-й и 93-й механизированных бригад остановили массированную механизированную атаку российских оккупантов на Лиманском направлении Донецкой области, уничтожив большое количество вражеской техники и живой силы.

Война •   •  11024 просмотра
На Лиманском направлении ВСУ остановили массированный штурм оккупантов

В Афинском зоопарке родился редкий карликовый бегемот

В зоологическом парке "Аттика" в Афинах впервые за 10 лет родился редкий карликовый бегемотик, который находится под угрозой исчезновения, что очень порадовало защитников природы.

Здоровье •   •  10722 просмотра
В Афинском зоопарке родился редкий карликовый бегемот

WSJ: Ассанж может избежать экстрадиции

Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, может избежать экстрадиции в США, поскольку Министерство юстиции США рассматривает возможность признания его виновным по менее тяжкому обвинению в злоупотреблении секретной информацией, что может привести к его освобождению из британской тюрьмы.

Криминал и ЧП •   •  11738 просмотра
WSJ: Ассанж может избежать экстрадиции