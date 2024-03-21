Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

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Косово предоставит Украине два пакета военной помощи, состоящие из минометных мин, грузовиков, бронетехники и боеприпасов.
Майк Джонсон сообщил о планах пригласить Нетаньяху в Конгресс США
Майк Джонсон, спикер Палаты представителей Конгресса США, объявил о планах пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить перед Конгрессом, чтобы продемонстрировать солидарность и поддержку Израиля.
В Японии - экстренно предупредили о землетрясении в районе Токио
В районе Токио на востоке Японии было объявлено чрезвычайное предупреждение о землетрясении с оценкой магнитуды 5 баллов из 7 возможных вблизи эпицентра к северу от Токио и меньшей интенсивностью 2-3 балла в самом Токио, хотя предупреждения о цунами не было, и пока что не поступало сообщений о пострадавших или повреждениях.
Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ
Парламент Эстонии одобрил расторжение соглашения о правовой помощи с Россией с весны 2025 года.
Bloomberg: Минюст США намерен подать иск к Apple из-за ограничения функций iPhone
Министерство юстиции США планирует подать в суд на Apple 21 марта за нарушение антимонопольного законодательства путем блокировки доступа к аппаратным и программным функциям iPhone.
Великобритания и Австралия заключили оборонное соглашение
Великобритания и Австралия подписали оборонное соглашение, которое будет способствовать сотрудничеству в сфере подводной войны, разминирования, обмена разведданными, борьбе с климатическими изменениями и совместным военным учениям.
Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы
Первый пациент с мозговым имплантатом Neuralink продемонстрировал игру в шахматы, используя контроль сознания, что стало прорывом в технологии интерфейса человек-компьютер.
На Лиманском направлении ВСУ остановили массированный штурм оккупантов
Украинские военные из 63-й, 60-й и 93-й механизированных бригад остановили массированную механизированную атаку российских оккупантов на Лиманском направлении Донецкой области, уничтожив большое количество вражеской техники и живой силы.
В Афинском зоопарке родился редкий карликовый бегемот
В зоологическом парке "Аттика" в Афинах впервые за 10 лет родился редкий карликовый бегемотик, который находится под угрозой исчезновения, что очень порадовало защитников природы.
WSJ: Ассанж может избежать экстрадиции
Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, может избежать экстрадиции в США, поскольку Министерство юстиции США рассматривает возможность признания его виновным по менее тяжкому обвинению в злоупотреблении секретной информацией, что может привести к его освобождению из британской тюрьмы.