Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

Республика Косово предоставит Украине два пакета военной помощи. Об этом сообщил министр обороны Косово Эюп Мачедонси, передает УНН.

Детали

Заявление о помощи Украине он сделал на 20-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось 19 марта на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Помощь состоит из боеприпасов к минометам, грузовиков и бронемашин. Мачедонси подчеркнул, что Косово будет продолжать поддерживать "Украину в ее героической войне против российской агрессии".

Он также сообщил о предоставлении Украине второго пакета военной помощи, который состоит из минометных снарядов.

Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины я объявил о нашем втором пакете военной помощи для Украины, состоящем из минометных снарядов написал Мачедонси в Twitter (X).

Министр также заявил, что первый пакет помощи с грузовиками, тактическими и бронированными автомобилями будет доставлен в Украину на следующей неделе.

Дополнение

Косово впервые отправляет военную помощь Украине. Косово входит в число стран, которые осудили и поддержали санкции ЕС против России за полномасштабное вторжение в Украину.