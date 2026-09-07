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В Белграде тысячи людей пришли проститься с "боснийским мясником" Ратко Младичем

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Младича хоронят в Белграде без государственных почестей, несмотря на предыдущее заявление министра юстиции. На церемонию прибыли ветераны и сторонники генерала.

В Белграде тысячи людей пришли проститься с "боснийским мясником" Ратко Младичем

В Белграде тысячи людей пришли на похороны Ратко Младича. Прощание проходит в небольшой церкви св. Луки, а не в кафедральном соборе св. Савы, где обычно проводятся государственные похороны, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Министр юстиции Сербии Ненад Вуич ранее объявил, что Младича похоронят с "воинскими и государственными почестями", однако президент Александар Вучич изменил это решение.

К церкви массово прибывают автобусы с людьми из других регионов Сербии и из Республики Сербской — автономии в составе Боснии и Герцеговины. По данным AFP, среди прибывших на похороны много ветеранов Югославских войн. Гроб с телом генерала окружает почетный караул из солдат. Рядом с церковью вывешены сербские флаги и растянут баннер, на котором Младич назван "героем". Так его называют и многие участники церемонии, сообщает AFP. По его данным, гроб с телом будет выставлен для прощания на несколько часов, затем состоится поминальная служба. Ее лично может провести патриарх Сербской православной церкви Порфирий. Затем гроб отвезут на кладбище.

Добавим

Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в следственном центре ООН в Гааге, где отбывал пожизненное заключение за геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Среди своих жертв и других он известен как "боснийский мясник".

Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным, в частности, в причастности к массовому убийству около 8 тысяч мусульман в Сребренице в 1995 году и преступлениям, совершенным во время осады Сараево.

Гутерриш выразил поддержку жертвам преступлений Ратко Младича, который умер в Гааге28.08.26, 01:38 • 4602 просмотра

Антонина Туманова

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