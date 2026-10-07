Парламент Косова обрав нового президента, уникнувши дострокових виборів

Парламент Косова обрав економістку Джустіну Широку Пулу президенткою країни, посада якої має переважно церемоніальний характер. Це відбулося незадовго до завершення конституційного терміну, що дозволило уникнути ще одних дострокових виборів в одній із найбідніших країн Європи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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У середу вранці Широка Пула отримала 81 голос у 120-місному парламенті - на один більше, ніж необхідно для обрання. Якби депутати не змогли обрати нового президента, у країні довелося б проводити дострокові парламентські вибори, як це вже сталося в червні.

Цей мандат не належить лише одній людині. Він належить нашим громадянам... Я буду президенткою всіх громадян - заявила Широка Пула після голосування.

Обрання Широки Пули стало результатом домовленості між правлячою партією "Ветевендосє" прем’єр-міністра Альбіна Курті та опозиційною Демократичною партією Косова щодо обмеження повноважень суду з розгляду воєнних злочинів у Косові, що працює в Гаазі.

У понеділок поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати демонстрантів, які вимагали схвалити відповідні зміни. Критики заявляють, що покарання, призначені Гаазьким судом, є надто суворими.

Посада президента в Косові переважно має церемоніальний характер, однак часто стає джерелом політичної нестабільності, оскільки для обрання президента необхідні дві третини голосів парламенту, а партіям важко домовитися щодо кандидатури.

Широка Пула, яка народилася 1953 року, є президенткою Академії наук і мистецтв Косова та професоркою економіки. У 2008–2011 роках вона обіймала посаду міністерки економіки.

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