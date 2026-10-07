Парламент Косово избрал нового президента, избежав досрочных выборов

Парламент Косова избрал экономиста Джустину Широку-Пулу президентом страны — должность в основном носит церемониальный характер. Это произошло незадолго до истечения конституционного срока, что позволило избежать еще одних досрочных выборов в одной из беднейших стран Европы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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В среду утром Широка-Пула получила 81 голос в 120-местном парламенте — на один больше, чем необходимо для избрания. Если бы депутаты не смогли избрать нового президента, в стране пришлось бы проводить досрочные парламентские выборы, как это уже произошло в июне.

Этот мандат принадлежит не только одному человеку. Он принадлежит нашим гражданам... Я буду президентом всех граждан - заявила Широка-Пула после голосования.

Избрание Широки-Пулы стало результатом договоренности между правящей партией «Ветевендосъ» премьер-министра Альбина Курти и оппозиционной Демократической партией Косова об ограничении полномочий суда по рассмотрению военных преступлений в Косове, работающего в Гааге.

В понедельник полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать демонстрантов, требовавших одобрить соответствующие изменения. Критики заявляют, что наказания, назначенные Гаагским судом, являются слишком суровыми.

Должность президента в Косове в основном носит церемониальный характер, однако часто становится источником политической нестабильности, поскольку для избрания президента необходимы две трети голосов парламента, а партиям трудно договориться относительно кандидатуры.

Широка-Пула, родившаяся в 1953 году, является президентом Академии наук и искусств Косова и профессором экономики. В 2008–2011 годах она занимала должность министра экономики.

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