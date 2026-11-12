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The New York Times

Європейські міста закликають ЄС повністю заборонити сигаретні фільтри через шкоду довкіллю

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Брюссель, Мюнхен, Дублін і Генуя закликають ЄС заборонити фільтри через пластикове забруднення. ВООЗ підтримує поступову відмову.

Європейські міста закликають ЄС повністю заборонити сигаретні фільтри через шкоду довкіллю

Великі міста Європи закликають ЄС заборонити продаж сигарет із фільтрами, стверджуючи, що пластикові недопалки не мають жодної користі для здоров’я та є головним джерелом міського сміття. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Великі міста Європи закликають Європейський Союз заборонити продаж сигарет із фільтрами, оскільки вони не приносять користі для здоров’я та є одним із найбільших джерел міського сміття. До кампанії No (Plastic) Filter приєдналися Брюссель, Мюнхен, Дублін, Генуя та низка інших європейських міст.

Учасники кампанії, ініційованої урядом Нідерландів, вважають, що чинні правила ЄС, які зобов’язують тютюнові компанії оплачувати прибирання недопалків, не допомогли скоротити забруднення. Тому вони наполягають на повній забороні сигаретних фільтрів.

Сигаретні недопалки становлять приголомшливі 30% усього сміття в Брюсселі. Це сміття не лише псує вигляд нашого міста, а й створює надзвичайне навантаження на комунальні служби

- заявив радник міської ради з питань чистоти Аннас Бен Абдельмумен у коментарі виданню.

Питання заборони можуть розглянути під час перегляду двох законодавчих актів ЄС - Директиви про тютюнові вироби та Директиви про одноразовий пластик. Перша може передбачити заборону самих фільтрів, друга — пластику в їхньому складі.

Більшість сигаретних фільтрів виготовляють з ацетату целюлози — різновиду пластику рослинного походження, який повільно розкладається. Біорозкладні альтернативи існують, однак їх поки що використовують нечасто.

Всесвітня організація охорони здоров’я також підтримує заборону або поступову відмову від фільтрів, наголошуючи на відсутності їхньої користі для здоров’я.

Сигаретний фільтр — це предмет, який найчастіше стає сміттям, містить пластик, спричиняє токсичне забруднення довкілля та створює величезні витрати для муніципалітетів і суспільства. Крім того, фільтр не робить куріння менш шкідливим

- заявив керівник кампанії Карл Беренфенгер із нідерландської організації Fair Resource Foundation.

Він також назвав фільтри "оманливим продуктом" і додав: "Це одна з найбільших афер у новітній історії. Сигаретний фільтр ніколи не повинен був з’явитися".

Водночас тютюнові компанії виступають проти обмежень. У British American Tobacco стверджують, що фільтри допомагають зменшити вплив окремих токсичних речовин.

Безпечних сигарет не існує — ні з фільтром, ні без нього. Але дослідження показують, що фільтри допомагають зменшити вплив певних токсичних речовин і дають змогу дотримуватися вимог законодавства ЄС щодо викидів від сигарет

- заявив Натан Джонс, керівник відділу регуляторної стратегії British American Tobacco в ЄС.

У компанії також зазначили, що наразі не існує життєздатної альтернативи фільтрам, яку можна було б використовувати у великих масштабах.

У Брюсселі та Гаазі вважають, що заборони лише пластикової складової фільтрів недостатньо. Радник міської ради Брюсселя з питань громадської чистоти Аннас Бен Абдельмумен попередив, що дозвіл на використання альтернативних матеріалів може створити лазівку для виробників.

Виробники зможуть запроваджувати нові матеріали, які формально не підпадатимуть під технічне визначення пластику, але залишатимуться практично такими ж шкідливими, стійкими в довкіллі та згубними для чистоти міст

- заявив він.

Тим часом у Гаазі щорічні витрати на прибирання сигаретних недопалків оцінюють приблизно у 2 млн євро. Заступниця мера міста Ізабель Брудерс також виступає за повну заборону всіх сигаретних фільтрів незалежно від матеріалу, з якого їх виготовлено.

Іспанія планує заборонити куріння на терасах і пляжах у межах нового антитютюнового закону21.07.26, 20:55 • 7642 перегляди

Ольга Розгон

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