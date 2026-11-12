Европейские города призывают ЕС полностью запретить сигаретные фильтры из-за вреда для окружающей среды

Крупные города Европы призывают ЕС запретить продажу сигарет с фильтрами, утверждая, что пластиковые окурки не приносят никакой пользы для здоровья и являются основным источником городского мусора. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Крупные города Европы призывают Европейский союз запретить продажу сигарет с фильтрами, поскольку они не приносят пользы для здоровья и являются одним из крупнейших источников городского мусора. К кампании No (Plastic) Filter присоединились Брюссель, Мюнхен, Дублин, Генуя и ряд других европейских городов.

Участники кампании, инициированной правительством Нидерландов, считают, что действующие правила ЕС, обязывающие табачные компании оплачивать уборку окурков, не помогли сократить загрязнение. Поэтому они настаивают на полном запрете сигаретных фильтров.

Сигаретные окурки составляют ошеломляющие 30% всего мусора в Брюсселе. Этот мусор не только портит вид нашего города, но и создаёт чрезвычайную нагрузку на коммунальные службы - заявил советник городского совета по вопросам чистоты Аннас Бен Абдельмумен в комментарии изданию.

Вопрос о запрете могут рассмотреть в ходе пересмотра двух законодательных актов ЕС — Директивы о табачных изделиях и Директивы об одноразовом пластике. Первая может предусматривать запрет самих фильтров, вторая — пластика в их составе.

Большинство сигаретных фильтров изготавливают из ацетата целлюлозы — разновидности пластика растительного происхождения, которая медленно разлагается. Биоразлагаемые альтернативы существуют, однако пока их используют нечасто.

Всемирная организация здравоохранения также поддерживает запрет или постепенный отказ от фильтров, подчёркивая отсутствие их пользы для здоровья.

Сигаретный фильтр — это предмет, который чаще всего становится мусором, содержит пластик, вызывает токсическое загрязнение окружающей среды и создаёт огромные расходы для муниципалитетов и общества. Кроме того, фильтр не делает курение менее вредным - заявил руководитель кампании Карл Беренфенгер из нидерландской организации Fair Resource Foundation.

Он также назвал фильтры «вводящим в заблуждение продуктом» и добавил: «Это одна из крупнейших афер в новейшей истории. Сигаретный фильтр никогда не должен был появиться».

В то же время табачные компании выступают против ограничений. В British American Tobacco утверждают, что фильтры помогают уменьшить воздействие отдельных токсичных веществ.

Безопасных сигарет не существует — ни с фильтром, ни без него. Но исследования показывают, что фильтры помогают уменьшить воздействие определённых токсичных веществ и позволяют соблюдать требования законодательства ЕС в отношении выбросов от сигарет - заявил Натан Джонс, руководитель отдела регуляторной стратегии British American Tobacco в ЕС.

В компании также отметили, что в настоящее время не существует жизнеспособной альтернативы фильтрам, которую можно было бы использовать в больших масштабах.

В Брюсселе и Гааге считают, что запрета только пластиковой составляющей фильтров недостаточно. Советник городского совета Брюсселя по вопросам общественной чистоты Аннас Бен Абдельмумен предупредил, что разрешение на использование альтернативных материалов может создать лазейку для производителей.

Производители смогут внедрять новые материалы, которые формально не будут подпадать под техническое определение пластика, но останутся практически такими же вредными, устойчивыми в окружающей среде и пагубными для чистоты городов - заявил он.

Тем временем в Гааге ежегодные расходы на уборку сигаретных окурков оценивают примерно в 2 млн евро. Заместитель мэра города Изабель Брудерс также выступает за полный запрет всех сигаретных фильтров независимо от материала, из которого они изготовлены.

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