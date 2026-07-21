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Испания планирует запретить курение на террасах и пляжах в рамках нового антитабачного закона

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

Правительство Испании одобрило законопроект, запрещающий курение на террасах, пляжах и других общественных местах. Документ также приравнивает электронные сигареты к обычным и вводит штрафы до 600 тысяч евро.

Испания планирует запретить курение на террасах и пляжах в рамках нового антитабачного закона

Правительство Испании одобрило законопроект, который значительно ужесточает антитабачные правила. Страна расширяет перечень мест, свободных от табачного дыма, полностью запрещает курение для несовершеннолетних и приравнивает электронные сигареты к обычным, пишет Euronews, пишет УНН.

Детали

Теперь документ должен одобрить парламент. Новые правила будут касаться не только сигарет, но и вейпов, никотиновых подушечек и кальянов. Только в Испании курение ежегодно уносит около 50 тысяч жизней, поэтому власти стремятся закрыть все юридические лазейки.

Согласно документам, запрет на курение будет распространяться на террасы баров и ресторанов, морские и речные пляжи, открытые бассейны, спортивные площадки, национальные парки и служебные автомобили. Также курить запретят во время любых публичных мероприятий на свежем воздухе.

Отдельно создадут 15-метровые защитные зоны у входов в больницы, школы, университеты, библиотеки, музеи и детские площадки. Министр здравоохранения Моника Гарсия подчеркнула, что каждый должен иметь возможность отдохнуть на террасе заведения без чужого сигаретного дыма.

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Также законопроект впервые полностью запрещает несовершеннолетним употреблять любую табачную продукцию. Ранее под запретом была только продажа сигарет подросткам. Штраф за это нарушение составит от 200 евро, однако для подростков денежное наказание разрешат заменить общественными работами.

Электронные сигареты, вейпы без никотина, кальяны и травяные смеси получат такие же ограничения, как и обычные сигареты. Купить их можно будет только в специализированных магазинах, которым к тому же запретят размещать рекламу на витринах.

Правительство также существенно ограничивает рекламу табака в интернете, на телевидении и в СМИ. Ведущие, гости или участники телепередач больше не смогут появляться в эфире с сигаретами или показывать бренды табачных компаний.

За несоблюдение новых правил предусмотрены штрафы от 200 до 600 тысяч евро. После принятия парламентом и официальной публикации документ вступит в силу через 20 дней, а заведения будут иметь два месяца на обновление предупредительных табличек.

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Ольга Розгон

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