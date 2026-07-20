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Возле школ планируют запретить киоски с фаст-фудом — в Раду внесли законопроект

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Народный депутат Георгий Мазурашу внёс законопроекты, запрещающие торговлю вредной едой в радиусе 400 метров от учебных заведений. Нарушителям грозят штрафы до 51 тысячи гривен.

Возле школ планируют запретить киоски с фаст-фудом — в Раду внесли законопроект

Народный депутат Георгий Мазурашу внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает запретить устанавливать возле школ киоски с фаст-фудом, а также установить штрафы за нарушение этих требований. Об этом передает УНН со ссылкой на законопроекты №15428 и №15429.

Детали

Согласно законопроекту №15428, предлагается установить, что "с целью охраны здоровья детей и профилактики заболеваний алиментарным ожирением и сахарным диабетом", в прилегающей зоне образовательных учреждений запрещается розничная торговля пищевыми продуктами (включая продукцию общественного питания), которые имеют значительное содержание сахара, соли или чрезмерное содержание жира.

В проекте закона определяется, что прилегающей зоной образовательного учреждения является территория в радиусе 400 метров, измеряемая по прямой линии на картографической основе от любой точки официальной границы земельного участка образовательного учреждения (дошкольного, общего среднего, внешкольного и профессионального образования) до ближайшей точки объекта торговли или общественного питания.

Указывается, что пищевой продукт считается имеющим несбалансированное содержание питательных веществ, если показатели на 100 граммов продукта составляют:

  • значительное содержание сахара: более 12,5 г для твердых продуктов; более 6,3 г для жидких продуктов;
    • значительное содержание соли: более 1,5 г для твердых продуктов; более 0,75 г для жидких продуктов;
      • чрезмерное содержание жира: насыщенных жирных кислот более 5,0 г для твердых продуктов; более 2,5 г для жидких продуктов; трансжирных кислот промышленного происхождения более 2,0 г от общего количества жира в продукте.

        Однако такой запрет не будет распространяться на свежие овощи, фрукты, ягоды, чистую питьевую воду, а также на питание, организуемое непосредственно внутри образовательного учреждения.

        Законопроект №15429 устанавливает ответственность за нарушение вышеуказанных правил. В частности, розничная торговля пищевыми продуктами со значительным содержанием сахара, соли или чрезмерным содержанием жира в прилегающей зоне образовательных учреждений - влечет за собой наложение штрафа на ФЛП, должностных лиц юридических лиц от 8,5 тыс. гривен до 17 тыс. гривен с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи такой продукции.

        За повторное нарушение в течение года - штраф от 25,5 тыс. гривен до 51 тыс. гривен с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи такой продукции.

        Напомним

        Избыточный вес и ожирение являются ключевыми факторами риска развития хронических неинфекционных болезней. В Украине зарегистрировано более 1 миллиона пациентов с диагнозом "ожирение" или "избыточный вес".

        Павел Башинский

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