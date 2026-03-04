Ожиріння загрожує 1 млн українців - НСЗУ назвала небезпечні наслідки
Київ • УНН
Надлишкова вага та ожиріння є ключовими факторами ризику розвитку хронічних неінфекційних хвороб. В Україні зареєстровано понад 1 мільйон пацієнтів з діагнозом "ожиріння" або "надлишкова вага".
У середу, 4 березня 2026 року, відзначається Всесвітній день боротьби з ожирінням. Про те, чим ожиріння є небезпечним для здоров’я людей, повідомляє УНН з посиланням на Національну службу здоров'я України.
Деталі
Як зазначили в НСЗУ, надлишкова вага та ожиріння є одними із ключових факторів ризику розвитку хронічних неінфекційних хвороб. Також вона є причиною більшості серцево-судинних захворювань - гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда, інсульту і цукрового діабету 2 типу.
Надлишкова вага:
- впливає на артеріальний тиск;
- порушує ліпідний та вуглеводний обмін;
- формує інсулінорезистентність;
- збільшує навантаження на серце та судини;
- підвищує ризик судинних ускладнень.
Більшість цих станів можуть тривалий час розвиватися без виражених симптомів, зазначили в НСЗУ.
За даними Електронної системи охорони здоров’я, станом на 3 березня 2026 року є інформація щодо 1 001 240 пацієнтів, яким було внесено діагноз "ожиріння" або "надлишкова вага". Із них:
- до 18 років - 130 690 пацієнтів;
- старше 18 років - 870 464 пацієнти;
- вік не внесений в ЕСОЗ - 86 пацієнтів.
Ці дані свідчать про масштабність фактору ризику та необхідність системної профілактики як серед дорослих, так і серед дітей, зазначили в НСЗУ.
Для того, щоб не мати проблем зі здоров’ям, рекомендується необхідний регулярний контакт із сімейним лікарем, щоб вчасно виявити метаболічні порушення - до розвитку хронічних станів та ускладнень.
Сімейний лікар:
- оцінює індекс маси тіла;
- вимірює артеріальний тиск
- призначає аналіз на рівень глюкози крові;
- аналізує індивідуальні фактори ризику;
- надає рекомендації щодо способу життя та, за
потреби, скеровує до вузького фахівця.
Нагадаємо
Періодичне голодування не показало кращих результатів для схуднення, ніж традиційні дієти. Такими є висновки великого огляду 22 наукових досліджень, у яких взяли участь майже дві тисячі дорослих із різних країн.