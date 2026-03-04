Ожиріння загрожує 1 млн українців - НСЗУ назвала небезпечні наслідки

$43.450.22
3 березня, 18:22
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Атака на консульство США в Дубаї: у Держдепі розповіли подробиці4 березня, 00:11 • 9846 перегляди
У Харкові від вибуху загинув чоловік, його дружина отримала поранення: подробиці від поліції4 березня, 00:46 • 13052 перегляди
Прокремлівські економісти визнали, що російська економіка на межі краху - розвідка4 березня, 01:22 • 11823 перегляди
США та Ізраїль б'ють по іранських об'єктах, але Україні відмовляють у Tomahawk - ISW4 березня, 02:34 • 16734 перегляди
Угоди щодо України без участі європейців не буде - Мерц після зустрічі з Трампом4 березня, 03:01 • 6536 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 54007 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 76564 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 75477 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 129381 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 90497 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 19274 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 27634 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 32215 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 40709 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 47161 перегляди
Ожиріння загрожує 1 млн українців - НСЗУ назвала небезпечні наслідки

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Надлишкова вага та ожиріння є ключовими факторами ризику розвитку хронічних неінфекційних хвороб. В Україні зареєстровано понад 1 мільйон пацієнтів з діагнозом "ожиріння" або "надлишкова вага".

Ожиріння загрожує 1 млн українців - НСЗУ назвала небезпечні наслідки

У середу, 4 березня 2026 року, відзначається Всесвітній день боротьби з ожирінням. Про те, чим ожиріння є небезпечним для здоров’я людей, повідомляє УНН з посиланням на Національну службу здоров'я України.

Деталі

Як зазначили в НСЗУ, надлишкова вага та ожиріння є одними із ключових факторів ризику розвитку хронічних неінфекційних хвороб. Також вона є причиною більшості серцево-судинних захворювань - гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда, інсульту і цукрового діабету 2 типу.

Надлишкова вага:

  • впливає на артеріальний тиск;
    • порушує ліпідний та вуглеводний обмін;
      • формує інсулінорезистентність;
        • збільшує навантаження на серце та судини;
          • підвищує ризик судинних ускладнень.

            Більшість цих станів можуть тривалий час розвиватися без виражених симптомів, зазначили в НСЗУ.

            За даними Електронної системи охорони здоров’я, станом на 3 березня 2026 року є інформація щодо 1 001 240 пацієнтів, яким було внесено діагноз "ожиріння" або "надлишкова вага". Із них:

            • до 18 років - 130 690 пацієнтів;
              • старше 18 років - 870 464 пацієнти;
                • вік не внесений в ЕСОЗ - 86 пацієнтів.

                  Ці дані свідчать про масштабність фактору ризику та необхідність системної профілактики як серед дорослих, так і серед дітей, зазначили в НСЗУ.

                  Для того, щоб не мати проблем зі здоров’ям, рекомендується необхідний регулярний контакт із сімейним лікарем, щоб вчасно виявити метаболічні порушення - до розвитку хронічних станів та ускладнень.

                  Сімейний лікар:

                  • оцінює індекс маси тіла;
                    • вимірює артеріальний тиск
                      • призначає аналіз на рівень глюкози крові;
                        • аналізує індивідуальні фактори ризику;
                          • надає рекомендації щодо способу життя та, за потреби, скеровує до вузького фахівця.

                            Нагадаємо

                            Періодичне голодування не показало кращих результатів для схуднення, ніж традиційні дієти. Такими є висновки великого огляду 22 наукових досліджень, у яких взяли участь майже дві тисячі дорослих із різних країн.

                            Євген Устименко

                            СуспільствоЗдоров'я