Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ожирение грозит 1 млн украинцев - НСЗУ назвала опасные последствия

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Избыточный вес и ожирение являются ключевыми факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний. В Украине зарегистрировано более 1 миллиона пациентов с диагнозом "ожирение" или "избыточный вес".

Ожирение грозит 1 млн украинцев - НСЗУ назвала опасные последствия

В среду, 4 марта 2026 года, отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. О том, чем ожирение опасно для здоровья людей, сообщает УНН со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

Подробности

Как отметили в НСЗУ, избыточный вес и ожирение являются одними из ключевых факторов риска развития хронических неинфекционных болезней. Также оно является причиной большинства сердечно-сосудистых заболеваний - гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта и сахарного диабета 2 типа.

Избыточный вес:

  • влияет на артериальное давление;
    • нарушает липидный и углеводный обмен;
      • формирует инсулинорезистентность;
        • увеличивает нагрузку на сердце и сосуды;
          • повышает риск сосудистых осложнений.

            Большинство этих состояний могут длительное время развиваться без выраженных симптомов, отметили в НСЗУ.

            По данным Электронной системы здравоохранения, по состоянию на 3 марта 2026 года имеется информация о 1 001 240 пациентах, которым был внесен диагноз "ожирение" или "избыточный вес". Из них:

            • до 18 лет - 130 690 пациентов;
              • старше 18 лет - 870 464 пациента;
                • возраст не внесен в ЭСОЗ - 86 пациентов.

                  Эти данные свидетельствуют о масштабности фактора риска и необходимости системной профилактики как среди взрослых, так и среди детей, отметили в НСЗУ.

                  Для того чтобы не иметь проблем со здоровьем, рекомендуется необходимый регулярный контакт с семейным врачом, чтобы вовремя выявить метаболические нарушения - до развития хронических состояний и осложнений.

                  Семейный врач:

                  • оценивает индекс массы тела;
                    • измеряет артериальное давление
                      • назначает анализ на уровень глюкозы крови;
                        • анализирует индивидуальные факторы риска;
                          • дает рекомендации по образу жизни и, при необходимости, направляет к узкому специалисту.

                            Напомним

                            Периодическое голодание не показало лучших результатов для похудения, чем традиционные диеты. Таковы выводы большого обзора 22 научных исследований, в которых приняли участие почти две тысячи взрослых из разных стран.

                            Евгений Устименко

                            ОбществоЗдоровье