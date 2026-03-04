Ожирение грозит 1 млн украинцев - НСЗУ назвала опасные последствия
Киев • УНН
Избыточный вес и ожирение являются ключевыми факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний. В Украине зарегистрировано более 1 миллиона пациентов с диагнозом "ожирение" или "избыточный вес".
В среду, 4 марта 2026 года, отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. О том, чем ожирение опасно для здоровья людей, сообщает УНН со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.
Подробности
Как отметили в НСЗУ, избыточный вес и ожирение являются одними из ключевых факторов риска развития хронических неинфекционных болезней. Также оно является причиной большинства сердечно-сосудистых заболеваний - гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта и сахарного диабета 2 типа.
Избыточный вес:
- влияет на артериальное давление;
- нарушает липидный и углеводный обмен;
- формирует инсулинорезистентность;
- увеличивает нагрузку на сердце и сосуды;
- повышает риск сосудистых осложнений.
Большинство этих состояний могут длительное время развиваться без выраженных симптомов, отметили в НСЗУ.
По данным Электронной системы здравоохранения, по состоянию на 3 марта 2026 года имеется информация о 1 001 240 пациентах, которым был внесен диагноз "ожирение" или "избыточный вес". Из них:
- до 18 лет - 130 690 пациентов;
- старше 18 лет - 870 464 пациента;
- возраст не внесен в ЭСОЗ - 86 пациентов.
Эти данные свидетельствуют о масштабности фактора риска и необходимости системной профилактики как среди взрослых, так и среди детей, отметили в НСЗУ.
Для того чтобы не иметь проблем со здоровьем, рекомендуется необходимый регулярный контакт с семейным врачом, чтобы вовремя выявить метаболические нарушения - до развития хронических состояний и осложнений.
Семейный врач:
- оценивает индекс массы тела;
- измеряет артериальное давление
- назначает анализ на уровень глюкозы крови;
- анализирует индивидуальные факторы риска;
- дает рекомендации по образу жизни и, при
необходимости, направляет к узкому специалисту.
