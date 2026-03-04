Ожирение грозит 1 млн украинцев - НСЗУ назвала опасные последствия

В среду, 4 марта 2026 года, отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. О том, чем ожирение опасно для здоровья людей, сообщает УНН со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

Как отметили в НСЗУ, избыточный вес и ожирение являются одними из ключевых факторов риска развития хронических неинфекционных болезней. Также оно является причиной большинства сердечно-сосудистых заболеваний - гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта и сахарного диабета 2 типа.

Избыточный вес:

влияет на артериальное давление;

нарушает липидный и углеводный обмен;

формирует инсулинорезистентность;

увеличивает нагрузку на сердце и сосуды;

повышает риск сосудистых осложнений.

Большинство этих состояний могут длительное время развиваться без выраженных симптомов, отметили в НСЗУ.

По данным Электронной системы здравоохранения, по состоянию на 3 марта 2026 года имеется информация о 1 001 240 пациентах, которым был внесен диагноз "ожирение" или "избыточный вес". Из них:

до 18 лет - 130 690 пациентов;

старше 18 лет - 870 464 пациента;

возраст не внесен в ЭСОЗ - 86 пациентов.

Эти данные свидетельствуют о масштабности фактора риска и необходимости системной профилактики как среди взрослых, так и среди детей, отметили в НСЗУ.

Для того чтобы не иметь проблем со здоровьем, рекомендуется необходимый регулярный контакт с семейным врачом, чтобы вовремя выявить метаболические нарушения - до развития хронических состояний и осложнений.

Семейный врач:

оценивает индекс массы тела;

измеряет артериальное давление

назначает анализ на уровень глюкозы крови;

анализирует индивидуальные факторы риска;

дает рекомендации по образу жизни и, при необходимости, направляет к узкому специалисту.

