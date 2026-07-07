Полиция Испании и Нидерландов изъяла крупнейшую в Европе партию психоактивного наркотика
Киев • УНН
Полиция Испании и Нидерландов конфисковала 947 кг MDMA, крупнейшую партию в Европе. Наркотик планировали отправить в Южную Америку в обмен на кокаин, задержано 15 человек.
Полиция Испании и Нидерландов провела совместную операцию, в ходе которой изъяла 947 кг MDMA – крупнейшую партию этого психоактивного наркотика, когда-либо конфискованную в Европе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление правоохранителей, пишет УНН.
Детали
По данным испанской полиции, синтетический наркотик планировали отправить в Южную Америку, где его должны были обменять на кокаин. В рамках операции правоохранители задержали 15 человек в обеих странах, 12 из них остаются под стражей.
Задержанным предъявлены обвинения в преступлениях против общественного здоровья, участии в организованной преступной группе, мошенничестве с электроэнергией и незаконном хранении оружия.
Следствие установило, что наркотики планировали переправить из бельгийского порта Антверпен в Гану.
Как отмечается, расследование началось в начале 2025 года. Правоохранители выяснили, что подозреваемые координировали международный канал поставки наркотиков из Испании и Нидерландов через Африку в Латинскую Америку.
Совместные обыски провели в конце января 2026 года после того, как полиция получила подтверждение о подготовке ближайшей отправки.
Помимо MDMA, правоохранители изъяли 644 растения каннабиса, три единицы огнестрельного оружия, 46 тысяч евро наличными и пять элитных часов.
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