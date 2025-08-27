"Проще рассказывать о политике, чем о хищениях на ремонтах укрытий": Кравченко ответил на заявления о якобы "давлении прокуратуры" на некоторых представителей местной власти

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко ответил на заявления о якобы "давлении прокуратуры" и "политических преследованиях" со стороны некоторых представителей местной власти. Кравченко подчеркнул, что прокуратура реагирует на преступления, а не оказывает давление. Об этом Кравченко написал в соцсетях, передает УНН.

Детали

"В последние дни наблюдаю заявления некоторых представителей местной власти о "давлении прокуратуры" и "политических преследованиях".

Я понимаю: когда чиновники и управленцы хотят оправдаться, проще рассказывать о политике, чем объяснять, почему на ремонтах укрытий для детей украдены миллионы, почему в больницу завезли непригодное оборудование, а в школах, вместо безопасных хранилищ, поставили папье-маше", - написал Кравченко в соцсетях.

Как указал Кравченко, дело не в "давлении прокуратуры". Речь идет о вероятных злоупотреблениях со стороны чиновников, в частности:

подписание актов на несуществующие работы в укрытиях;

закупку генераторов по завышенным ценам;

растрату средств на ремонтах дорог и школ;

махинации с землями общин;

манипуляции с бюджетами больниц или питанием детей.

Количество подозрений и суммы ущерба, которые поражают всех, это не о пиаре, это о хищениях и злоупотреблениях полномочиями представителями местной власти и их сообщниками, порой, с особым цинизмом во время войны. Сегодня подозреваемые и их защитники в соцсетях делают попытку вызвать жалость, а где была их жалость, когда воровали у школьников? - отметил Генпрокурор.

Кравченко подчеркнул, что прокуратура делает и будет делать то, что обязана делать: реагирует на преступления. И никакой избирательности здесь нет.

"В Киеве или на Буковине, в Запорожье или на Харьковщине — везде одинаковая реакция: есть факт преступления — будет подозрение, будет суд, который поставит окончательную точку.

А попытки политизации и давления на правоохранителей, бесполезное дело.

Однако, я подчеркиваю: не ждите от прокуратуры толерантности к коррупции. Что касается возможных нарушений правоохранителей во время следственных действий, каждый потенциально возможный случай будет изучен и получит соответствующую оценку", - добавил Кравченко.

Растрата госсредств, злоупотребление властью и служебная халатность: Кравченко сообщил о еще 39 подозрениях для должностных лиц Хмельницкой области

Контекст

22 августа Николаевская областная прокуратура заявила о начале досудебного расследования относительно возможных злоупотреблений служебными лицами Николаевского городского совета во время проведения конкурса на закупку услуг (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Речь идет о договоре по сортировке мусора на сумму 1,25 млрд грн сроком на 25 лет. В мэрии были проведены обыски. Изъята документация и другие вещи, которые могут иметь доказательственное значение.

После чего городской голова Александр Сенкевич назвал обыски в горсовете "пиар-акцией" правоохранителей и такими, что не имеют состава преступления.

В областной прокуратуре отреагировали, указав, что подобные высказывания мэра являются попыткой отвлечь внимание от реальных фактов нарушений. "В публичных заявлениях Николаевского городского головы прозвучали утверждения, что проведение обысков в городском совете якобы является неэффективными и "пиар-акцией" правоохранителей. Такие заявления являются попыткой отвлечь внимание от реальных фактов нарушений со стороны должностных лиц Николаевского городского совета", - говорится в заявлении прокуратуры.

Также добавили, что работа прокуратуры и правоохранителей является системной и направленной на защиту интересов общины. "Это не "пиар", а выполнение закона. Прежде чем давать оценку эффективности работы правоохранительных органов, следует делать свою", - указали в прокуратуре.

37 млн грн убытков и 19 подозрений: Кравченко заявил о разоблачении масштабных сделок в Винницкой области