"Простіше розповідати про політику, ніж про розкрадання на ремонтів укриттів": Кравченко відповів на заяви про нібито "тиск прокуратури" на деяких представників місцевої влади

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відповів на заяви про буцімто "тиск прокуратури" та "політичні переслідування" з боку деяких представників місцевої влади. Кравченко наголосив, що прокуратура реагує на злочини, а не чинить тиск. Про це Кравченко написав у соцмережах, передає УНН.

Деталі

"Останніми днями спостерігаю заяви деяких представників місцевої влади про "тиск прокуратури" та "політичні переслідування".

Я розумію: коли чиновники і управлінці хочуть виправдатись, простіше розповідати про політику, ніж пояснювати, чому на ремонтах укриттів для дітей вкрадено мільйони, чому у лікарні завезли непридатне обладнання, а у школах, замість безпечних сховищ, поставили папьє маше", - написав Кравченко у соцмережах.

Як вказав Кравченко, справа не у "тиску прокуратури". Йдеться про ймовірні зловживання із боку чиновників, зокрема:

підписування актів на неіснуючі роботи в укриттях;

закупівлю генераторів за завищеними цінами;

розтрату коштів на ремонтах доріг і шкіл;

махінації із землями громад;

маніпуляції із бюджетами лікарень чи харчуванням дітей.

Кількість підозр і суми збитків, які вражають всіх, це не про піар, це про розкрадання та зловживання повноваженнями представниками місцевої влади та їх спільниками, подекуди, з особливим цинізмом під час війни. Сьогодні підозрювані і їх захисники в соцмережах роблять спробу викликати жалість, а де була їх жалість, коли крали у школярів? - зауважив Генпрокурор.

Кравченко наголосив, що прокуратура робить і буде робити те, що зобов’язана робити: реагує на злочини. І ніякої вибірковості тут немає.

"У Києві чи на Буковині, у Запоріжжі чи на Харківщині — всюди однакова реакція: є факт злочину — буде підозра, буде суд, який поставить остаточну крапку.

А спроби політизації і тиску на правоохоронців, марна справа.

Проте, я наголошую: не чекайте від прокуратури толерантності до корупції. Щодо можливих порушень правоохоронців під час слідчих дій, кожен потенційно можливий випадок буде вивчений і отримає відповідну оцінку", - додав Кравченко.

Розтрата держкоштів, зловживання владою та службова недбалість: Кравченко повідомив про ще 39 підозр для посадовців Хмельниччини

Контекст

22 серпня Миколаївська обласна прокуратура заявила про початок досудового розслідування щодо можливих зловживань службовими особами Миколаївської міської ради під час проведення конкурсу на закупівлю послуг (ч. 2 ст. 364 КК України). Йдеться про договір щодо сортування сміття на суму 1,25 млрд грн строком на 25 років. У мерії було проведено обшуки. Вилучено документацію та інші речі, які можуть мати доказове значення.

Після чого міський голова Олександр Сєнкевич назвав обшуки у міськраді "піар-акцію" правоохоронців та такими, що не мають складу злочину.

В обласній прокуратурі відреагували, вказавши, що подібні висловлювання мера є спробою відвернути увагу від реальних фактів порушень. "У публічних заявах Миколаївського міського голови пролунали твердження, що проведення обшуків у міській раді нібито є неефективними та "піар-акцією" правоохоронців. Такі заяви є спробою відвернути увагу від реальних фактів порушень з боку посадовців Миколаївської міської ради", - йдеться у заяві прокуратури.

Також додали, що робота прокуратури та правоохоронців є системною та спрямованою на захист інтересів громади. "Це не "піар", а виконання закону. Перш ніж надавати оцінку ефективності роботи правоохоронних органів, слід робити свою", - вказали у прокуратурі.

37 млн грн збитків та 19 підозр: Кравченко заявив про викриття масштабних оборудок на Вінниччині