"Простіше розповідати про політику, ніж про розкрадання на ремонтів укриттів": Кравченко відповів на заяви про нібито "тиск прокуратури" на деяких представників місцевої влади

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, відповідаючи на заяви представників місцевої влади, зауважив, що прокуратура реагує на злочини, а не чинить тиск.

"Простіше розповідати про політику, ніж про розкрадання на ремонтів укриттів": Кравченко відповів на заяви про нібито "тиск прокуратури" на деяких представників місцевої влади

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відповів на заяви про буцімто "тиск прокуратури" та "політичні переслідування" з боку деяких представників місцевої влади. Кравченко наголосив, що прокуратура реагує на злочини, а не чинить тиск. Про це Кравченко написав у соцмережах, передає УНН.

Деталі

"Останніми днями спостерігаю заяви деяких представників місцевої влади про "тиск прокуратури" та "політичні переслідування".

Я розумію: коли чиновники і управлінці хочуть виправдатись, простіше розповідати про політику, ніж пояснювати, чому на ремонтах укриттів для дітей вкрадено мільйони, чому у лікарні завезли непридатне обладнання, а у школах, замість безпечних сховищ, поставили папьє маше", - написав Кравченко у соцмережах.

Як вказав Кравченко, справа не у "тиску прокуратури". Йдеться про ймовірні зловживання із боку чиновників, зокрема:

  • підписування актів на неіснуючі роботи в укриттях;
    • закупівлю генераторів за завищеними цінами;
      • розтрату коштів на ремонтах доріг і шкіл;
        • махінації із землями громад;
          • маніпуляції із бюджетами лікарень чи харчуванням дітей.

            Кількість підозр і суми збитків, які вражають всіх, це не про піар, це про розкрадання та зловживання повноваженнями представниками місцевої влади та їх спільниками, подекуди, з особливим цинізмом під час війни. Сьогодні підозрювані і їх захисники в соцмережах роблять спробу викликати жалість, а де була їх жалість, коли крали у школярів?

            - зауважив Генпрокурор.

            Кравченко наголосив, що прокуратура робить і буде робити те, що зобов’язана робити: реагує на злочини. І ніякої вибірковості тут немає.

            "У Києві чи на Буковині, у Запоріжжі чи на Харківщині — всюди однакова реакція: є факт злочину — буде підозра, буде суд, який поставить остаточну крапку.

            А спроби політизації і тиску на правоохоронців, марна справа.

            Проте, я наголошую: не чекайте від прокуратури толерантності до корупції. Щодо можливих порушень правоохоронців під час слідчих дій, кожен потенційно можливий випадок буде вивчений і отримає відповідну оцінку", - додав Кравченко.

            Розтрата держкоштів, зловживання владою та службова недбалість: Кравченко повідомив про ще 39 підозр для посадовців Хмельниччини22.08.25, 13:10 • 3291 перегляд

            Контекст

            22 серпня Миколаївська обласна прокуратура заявила про початок досудового розслідування щодо можливих зловживань службовими особами Миколаївської міської ради під час проведення конкурсу на закупівлю послуг (ч. 2 ст. 364 КК України). Йдеться про договір щодо сортування сміття на суму 1,25 млрд грн строком на 25 років. У мерії було проведено обшуки. Вилучено документацію та інші речі, які можуть мати доказове значення.

            Після чого міський голова Олександр Сєнкевич назвав обшуки у міськраді "піар-акцію" правоохоронців та такими, що не мають складу злочину. 

            В обласній прокуратурі відреагували, вказавши, що подібні висловлювання мера є спробою відвернути увагу від реальних фактів порушень. "У публічних заявах Миколаївського міського голови пролунали твердження, що проведення обшуків у міській раді нібито є неефективними та "піар-акцією" правоохоронців. Такі заяви є спробою відвернути увагу від реальних фактів порушень з боку посадовців Миколаївської міської ради", - йдеться у заяві прокуратури.

            Також додали, що робота прокуратури та правоохоронців є системною та спрямованою на захист інтересів громади. "Це не "піар", а виконання закону. Перш ніж надавати оцінку ефективності роботи правоохоронних органів, слід робити свою", - вказали у прокуратурі.

            37 млн грн збитків та 19 підозр: Кравченко заявив про викриття масштабних оборудок на Вінниччині21.08.25, 09:55 • 3895 переглядiв

            Тетяна Краєвська

            СуспільствоПолітика
            Чернівецька область
            Олександр Сєнкевич
            Руслан Кравченко
            Харківська область
            Генеральний прокурор (Україна)
            Україна
            Запоріжжя
            Миколаїв
            Київ