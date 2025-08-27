"Простіше розповідати про політику, ніж про розкрадання на ремонтів укриттів": Кравченко відповів на заяви про нібито "тиск прокуратури" на деяких представників місцевої влади
Генеральний прокурор Руслан Кравченко, відповідаючи на заяви представників місцевої влади, зауважив, що прокуратура реагує на злочини, а не чинить тиск.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відповів на заяви про буцімто "тиск прокуратури" та "політичні переслідування" з боку деяких представників місцевої влади. Кравченко наголосив, що прокуратура реагує на злочини, а не чинить тиск. Про це Кравченко написав у соцмережах, передає УНН.
Деталі
"Останніми днями спостерігаю заяви деяких представників місцевої влади про "тиск прокуратури" та "політичні переслідування".
Я розумію: коли чиновники і управлінці хочуть виправдатись, простіше розповідати про політику, ніж пояснювати, чому на ремонтах укриттів для дітей вкрадено мільйони, чому у лікарні завезли непридатне обладнання, а у школах, замість безпечних сховищ, поставили папьє маше", - написав Кравченко у соцмережах.
Як вказав Кравченко, справа не у "тиску прокуратури". Йдеться про ймовірні зловживання із боку чиновників, зокрема:
- підписування актів на неіснуючі роботи в укриттях;
- закупівлю генераторів за завищеними цінами;
- розтрату коштів на ремонтах доріг і шкіл;
- махінації із землями громад;
- маніпуляції із бюджетами лікарень чи харчуванням дітей.
Кількість підозр і суми збитків, які вражають всіх, це не про піар, це про розкрадання та зловживання повноваженнями представниками місцевої влади та їх спільниками, подекуди, з особливим цинізмом під час війни. Сьогодні підозрювані і їх захисники в соцмережах роблять спробу викликати жалість, а де була їх жалість, коли крали у школярів?
Кравченко наголосив, що прокуратура робить і буде робити те, що зобов’язана робити: реагує на злочини. І ніякої вибірковості тут немає.
"У Києві чи на Буковині, у Запоріжжі чи на Харківщині — всюди однакова реакція: є факт злочину — буде підозра, буде суд, який поставить остаточну крапку.
А спроби політизації і тиску на правоохоронців, марна справа.
Проте, я наголошую: не чекайте від прокуратури толерантності до корупції. Щодо можливих порушень правоохоронців під час слідчих дій, кожен потенційно можливий випадок буде вивчений і отримає відповідну оцінку", - додав Кравченко.
Контекст
22 серпня Миколаївська обласна прокуратура заявила про початок досудового розслідування щодо можливих зловживань службовими особами Миколаївської міської ради під час проведення конкурсу на закупівлю послуг (ч. 2 ст. 364 КК України). Йдеться про договір щодо сортування сміття на суму 1,25 млрд грн строком на 25 років. У мерії було проведено обшуки. Вилучено документацію та інші речі, які можуть мати доказове значення.
Після чого міський голова Олександр Сєнкевич назвав обшуки у міськраді "піар-акцію" правоохоронців та такими, що не мають складу злочину.
В обласній прокуратурі відреагували, вказавши, що подібні висловлювання мера є спробою відвернути увагу від реальних фактів порушень. "У публічних заявах Миколаївського міського голови пролунали твердження, що проведення обшуків у міській раді нібито є неефективними та "піар-акцією" правоохоронців. Такі заяви є спробою відвернути увагу від реальних фактів порушень з боку посадовців Миколаївської міської ради", - йдеться у заяві прокуратури.
Також додали, що робота прокуратури та правоохоронців є системною та спрямованою на захист інтересів громади. "Це не "піар", а виконання закону. Перш ніж надавати оцінку ефективності роботи правоохоронних органів, слід робити свою", - вказали у прокуратурі.
