"Будет быстрой": Кравченко о реакции на сообщения о давлении на бизнес через портал "СтопДавление"

Эксклюзив
07:25 • 3146 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 7398 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 6842 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 21894 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 40805 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 33568 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 31919 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 63228 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 29198 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 65616 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"23 сентября, 23:53 • 19037 просмотра
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН24 сентября, 01:25 • 17769 просмотра
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto02:37 • 18298 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 20679 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo06:00 • 15442 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 14337 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 20988 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 63203 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 46306 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 63301 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Эдгарс Ринкевичс
Кит Келлог
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Франция
Швейцария
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 26915 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 87478 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 47976 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 62541 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 114198 просмотра
Фокс Ньюс
МиГ-31
Хранитель
YouTube
Шахед-136

"Будет быстрой": Кравченко о реакции на сообщения о давлении на бизнес через портал "СтопДавление"

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Портал "СтопДавление" заработал 2 сентября для защиты честного бизнеса от незаконного давления.

"Будет быстрой": Кравченко о реакции на сообщения о давлении на бизнес через портал "СтопДавление"

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко пообещал, что органы прокуратуры будут оперативно реагировать на сообщения представителей бизнеса о неправомерных действиях правоохранителей, которые они будут подавать через недавно запущенный портал "СтопДавление". Об этом он заявил во время выступления на международном форуме United by Mining, передает корреспондент УНН.

Прокуратура не только наказывает, но и защищает. Мы создали портал "СтопДавление" – это инструмент, чтобы бизнес, в случае если он считает действия правоохранителей неправомерными или незаконными, имел прямую связь с органами прокуратуры. Если есть незаконное давление – вы можете об этом сообщить напрямую и реакция будет быстрой

- заявил Генеральный прокурор.

Кравченко указал, что ответственность бизнеса – работать честно, а ответственность прокуратуры – защищать интересы государства, общин и бизнеса. "Я гарантирую для тех кто честен – будут условия для развития, для тех кто не честен – будет уголовная ответственность", - отметил Генпрокурор.

"Если вы работаете честно, мы вас защитим": Кравченко сообщил о закрытии 35% производств в отношении бизнеса08.09.25, 17:11 • 3678 просмотров

Напомним

2 сентября портал "СтопДавление", который позволяет бизнесу обращаться в прокуратуру в случаях неправомерных действий правоохранителей, официально заработал в Украине.

Как заявлял Генпрокурор Кравченко, цель портала - обеспечить постоянную оперативную коммуникацию с органами прокуратуры, защищая честный бизнес.

Анна Мурашко

ЭкономикаПолитика
Руслан Кравченко
Украина