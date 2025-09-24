"Будет быстрой": Кравченко о реакции на сообщения о давлении на бизнес через портал "СтопДавление"
Киев • УНН
Портал "СтопДавление" заработал 2 сентября для защиты честного бизнеса от незаконного давления.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко пообещал, что органы прокуратуры будут оперативно реагировать на сообщения представителей бизнеса о неправомерных действиях правоохранителей, которые они будут подавать через недавно запущенный портал "СтопДавление". Об этом он заявил во время выступления на международном форуме United by Mining, передает корреспондент УНН.
Прокуратура не только наказывает, но и защищает. Мы создали портал "СтопДавление" – это инструмент, чтобы бизнес, в случае если он считает действия правоохранителей неправомерными или незаконными, имел прямую связь с органами прокуратуры. Если есть незаконное давление – вы можете об этом сообщить напрямую и реакция будет быстрой
Кравченко указал, что ответственность бизнеса – работать честно, а ответственность прокуратуры – защищать интересы государства, общин и бизнеса. "Я гарантирую для тех кто честен – будут условия для развития, для тех кто не честен – будет уголовная ответственность", - отметил Генпрокурор.
Напомним
2 сентября портал "СтопДавление", который позволяет бизнесу обращаться в прокуратуру в случаях неправомерных действий правоохранителей, официально заработал в Украине.
Как заявлял Генпрокурор Кравченко, цель портала - обеспечить постоянную оперативную коммуникацию с органами прокуратуры, защищая честный бизнес.