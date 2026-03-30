ukenru
15:29 • 3764 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3м/с
77%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Билл Клинтон
Биньямин Нетаньяху
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Иран
Италия
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сериал
Хранитель

Генпрокуратура закрыла более 9 тысяч уголовных дел против бизнеса - Кравченко на бизнес-омбудсмене

Киев • УНН

 • 1348 просмотра

По результатам аудита из 23 тысяч производств закрыто более 9 тысяч дел. Предпринимателям вернули 31 млн грн и технику через платформу СтопДавление.

Генпрокуратура закрыла более 9 тысяч уголовных дел против бизнеса - Кравченко на бизнес-омбудсмене

С июня 2025 года по март 2026 года из более чем 23 тысяч уголовных производств в отношении бизнеса более 9 тысяч были закрыты. Аудит этой категории дел продолжается на постоянной основе. Об этом Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил во время встречи с бизнес-омбудсменом Анкой Фельдгузен, передает УНН.

Провел рабочую встречу с бизнес-омбудсменом Анкой Фельдгузен. Главная тема – системные шаги для защиты прав предпринимателей и формирования благоприятного инвестиционного климата. Взаимодействие сторон уже позволило восстановить справедливость в ряде кейсов. Наша позиция принципиальна: добросовестный бизнес должен чувствовать поддержку государства, а нарушители закона – ее неотвратимую силу

- сообщил Кравченко.

"Будет быстрой": Кравченко о реакции на сообщения о давлении на бизнес через портал "СтопДавление"24.09.25, 11:34 • 3751 просмотр

В свою очередь Анка Фельдгузен подчеркнула, что фундаментом доверия бизнеса к государству является открытый диалог и предсказуемые "правила игры".

Генпрокурор подчеркнул, что неизменный приоритет – качество процессуальных решений: производства без состава преступления закрываются; по делам, где доказательств недостаточно, назначаются дополнительные экспертизы для обеспечения объективности; производства с надлежащей доказательной базой оперативно направляются в суд.

"Между комментариями и решением проблемы - один клик": Генпрокурор Кравченко призвал бизнес сообщать о давлении через портал "СтопТиск"09.02.26, 11:32 • 5467 просмотров

Этот подход дает результат: с июня 2025 года по март 2026 года из более чем 23 тысяч уголовных производств в отношении бизнеса более 9 тысяч были закрыты. Аудит этой категории дел продолжается на постоянной основе. Отдельное внимание уделили платформе "СтопДавление". Анка Фельдгузен отметила важность этого цифрового инструмента. Проинформировал, что по состоянию на март 2026 года через платформу получено 213 сообщений, из которых 199 уже рассмотрены, остальные – в работе

- сообщил Кравченко.

Генпрокурор призвал предпринимателей активно пользоваться этим инструментом. Подача заявления занимает всего несколько минут, но в отличие от сообщений в соцсетях, она является официальным обращением и запускает реальный механизм решения проблемных вопросов.

"Никто в Украине этого не делал": Кравченко раскрыл масштаб закрытия уголовных производств в отношении бизнеса16.10.25, 18:32 • 115738 просмотров

В 42 кейсах уже достигнуто оперативное восстановление прав заявителей. По результатам 33 личных встреч и детального анализа ситуаций бизнесу возвращено более 31 млн грн, а также технику и оборудование. Отдельно реагируем на возможные нарушения со стороны правоохранителей – эти вопросы находятся на контроле руководителей областных прокуратур

- добавил он.

Кравченко также поблагодарил Совет бизнес-омбудсмена за конструктивное сотрудничество с Офисом Генерального прокурора.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Техника
Обыск
Социальная сеть
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Украина