Фон дер Ляйен избежала темы "ассоциированного членства" Украины
Киев • УНН
Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС на Кипре избежала темы ассоциированного членства Украины, предложенного в Германии. Она говорила о бюджете ЕС, финансировании и реформах по принципу заслуг.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления после неформального саммита ЕС на Кипре не комментировала идею «ассоциированного членства» Украины, которую ранее предложили в Германии, передает УНН.
Детали
Вместо этого она говорила о будущем бюджете Евросоюза, новых источниках финансирования, конкурентоспособности и подготовке ЕС к новым вызовам.
В Брюсселе вновь подчеркивают, что расширение Союза происходит по принципу заслуг – через реформы, переговоры и соответствие критериям.
Отсутствие упоминания о промежуточных форматах может свидетельствовать, что Еврокомиссия на данный момент не рассматривает замену полного членства для Украины альтернативным статусом.
Дополнение
Франция и Германия планируют предоставить Украине «символические» льготы на этапе перед вступлением в Европейский Союз, которые исключают доступ Киева к бюджету блока и право голоса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает варианты частичной или «упрощенной» интеграции в Европейский Союз и НАТО и стремится к полноценному членству в обоих объединениях.