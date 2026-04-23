ЕС сделал два важных шага для мира в Украине и готовится к следующему – старту переговоров о вступлении – Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз принял два важных решения для достижения справедливого и прочного мира в Украине, а следующим шагом должно стать открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС. Об этом он заявил во время совместного выступления с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.

По словам Кошты, первым шагом стало усиление возможностей Украины защищаться от российской агрессии.

Сегодня мы сделали два очень важных шага для достижения справедливого и прочного мира в Украине. Первый – это укрепление украинских сил и их способности продолжать борьбу и защищаться от российского вторжения – сказал он.

Вторым решением, по словам президента Евросовета, стало усиление давления на Москву.

Второй шаг – это увеличение нашего давления на Россию, чтобы заставить ее серьезно отнестись к мирным переговорам и реально в них участвовать – отметил Кошта.

В то же время он подчеркнул, что ЕС уже готовится к следующему этапу сотрудничества с Украиной.

Теперь пришло время смотреть вперед и готовить следующий шаг. А следующий шаг – это открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз – подчеркнул он.

Кошта добавил, что Европейский Союз уже выполнил предварительные обязательства перед Украиной и настроен двигаться дальше.

Мы выполнили эти два шага и выполним следующий – заявил президент Европейского совета.

