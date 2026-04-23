$43.890.2351.500.41
Кредит ЕС для Украины предусматривает по 45 млрд евро ежегодно - как и на что поделены средства
«Трамп дарит Путину победу» — эксперт оценил приглашение Путина на G20
россия ударила по главному вокзалу Кривого Рога – подробности и детали атаки
Ядерное сдерживание возвращается в Европу – континент готовится к войне
Венгрия и Словакия получили первые партии нефти по "Дружбе" после почти трехмесячного перерыва - MOL
ЕС официально утвердил 90 млрд евро для Украины и принял 20-й пакет санкций против РФ
Зеленский рассчитывает на одобрение кредита ЕС и новых санкций против рф: первый транш ожидают до конца мая - начала июня
Международные конвенции имеют приоритет над национальным правом, но БЭБ игнорирует это в делах против авиационного бизнеса
Профсоюзное движение должно охватить 10 млн членов к 2030 году - глава ФПУ Бызов
"Дружба" восстановлена - эксперт объяснил, почему Венгрия и Словакия не отказываются от российской нефти
ЕС сделал два важных шага для мира в Украине и готовится к следующему – старту переговоров о вступлении – Кошта

Антониу Кошта заявил об усилении обороны Украины и давления на россию. Следующим шагом станет открытие первого кластера переговоров о членстве в ЕС.

ЕС сделал два важных шага для мира в Украине и готовится к следующему – старту переговоров о вступлении – Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз принял два важных решения для достижения справедливого и прочного мира в Украине, а следующим шагом должно стать открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС. Об этом он заявил во время совместного выступления с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.

По словам Кошты, первым шагом стало усиление возможностей Украины защищаться от российской агрессии.

Сегодня мы сделали два очень важных шага для достижения справедливого и прочного мира в Украине. Первый – это укрепление украинских сил и их способности продолжать борьбу и защищаться от российского вторжения 

– сказал он.

Вторым решением, по словам президента Евросовета, стало усиление давления на Москву.

Второй шаг – это увеличение нашего давления на Россию, чтобы заставить ее серьезно отнестись к мирным переговорам и реально в них участвовать 

– отметил Кошта.

В то же время он подчеркнул, что ЕС уже готовится к следующему этапу сотрудничества с Украиной.

Теперь пришло время смотреть вперед и готовить следующий шаг. А следующий шаг – это открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз 

– подчеркнул он.

Кошта добавил, что Европейский Союз уже выполнил предварительные обязательства перед Украиной и настроен двигаться дальше.

Мы выполнили эти два шага и выполним следующий 

– заявил президент Европейского совета.

