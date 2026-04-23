Буданов раскритиковал предложение о "символическом" членстве Украины в ЕС

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов назвал плохой идею о "символическом" членстве Украины в ЕС, передает УНН.

Отвечая на вопрос, каково его мнение относительно символического вступления Украины в ЕС, Буданов ответил: "Плохая, категорически плохая".

Франция и Германия планируют предоставить Украине "символические" льготы на этапе перед вступлением в Европейский Союз, которые исключают доступ Киева к бюджету блока и право голоса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает варианты частичной или "облегченной" интеграции в Европейский Союз и НАТО и стремится к полноценному членству в обоих объединениях.