$43.890.2351.500.41
Буданов раскритиковал предложение о "символическом" членстве Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 1184 просмотра

Глава ОП назвал категорически плохим предложение о льготах без права голоса и бюджета. Зеленский также отверг варианты облегченной интеграции.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов назвал плохой идею о "символическом" членстве Украины в ЕС, передает УНН

Детали 

Отвечая на вопрос, каково его мнение относительно символического вступления Украины в ЕС, Буданов ответил: "Плохая, категорически плохая". 

Дополнение

Франция и Германия планируют предоставить Украине "символические" льготы на этапе перед вступлением в Европейский Союз, которые исключают доступ Киева к бюджету блока и право голоса. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает варианты частичной или "облегченной" интеграции в Европейский Союз и НАТО и стремится к полноценному членству в обоих объединениях. 

Павел Башинский

