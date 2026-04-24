В ЕС публично не поддержали идею "ассоциированного членства" Украины

Лидеры институтов Европейского союза во время неформального саммита на Кипре не стали публично поддерживать идею «ассоциированного членства» Украины, которая ранее прозвучала со стороны Германии. В заявлениях руководства ЕС подчеркивалось, что процесс расширения базируется на выполнении критериев, реформах и переговорах о полноценном вступлении, передает УНН.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что следующим шагом должно стать открытие первого переговорного кластера по членству Украины.

Теперь настало время подготовить следующий шаг – открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Европейский союз – сказал он.

Таким образом, Брюссель демонстрирует приверженность классической модели вступления, а не промежуточным форматам.

Франция и Германия планируют предоставить Украине «символические» льготы на этапе перед вступлением в Европейский Союз, которые исключают доступ Киева к бюджету блока и право голоса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает варианты частичной или «упрощенной» интеграции в Европейский Союз и НАТО и стремится к полноценному членству в обоих объединениях.