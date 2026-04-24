ЕС открывает двери для старта переговоров с Украиной о вступлении, могут начаться уже в ближайшие недели - СМИ

Лидеры ЕС "дали понять, что созданы предварительные условия для начала первого этапа процесса вступления Украины в ЕС", что является поддержкой усилий Президента Украины Владимира Зеленского по вступлению в блок, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На саммите на Кипре в четверг лидеры договорились, что первые переговоры о вступлении могут начаться в течение ближайших недель и месяцев, сообщил представитель ЕС, говоривший на условиях анонимности.

Но никаких конкретных обещаний относительно даты вступления Украины в ЕС пока нет. Процесс вступления Хорватии, последней страны, присоединившейся к ЕС, длился около десяти лет.

Обсуждение в четверг состоялось на фоне новых попыток Украины по присоединению к блоку после того, как Венгрия сняла вето на давно застопорившийся кредит в 90 миллиардов евро.

Ранее Зеленский заявил, что его страна заслуживает "полноправного" членства, отвергнув предложения об альтернативном пути в ЕС, который был бы быстрее, но с меньшими правами. Это произошло после того, как Франция и Германия перед саммитом предложили Украине вариант "ассоциированного членства".

"Украине не нужно символическое членство в ЕС, - сказал Зеленский в заявлении, предоставленном его офисом перед прибытием на Кипр для участия во встрече. - Украина защищает себя и, безусловно, защищает Европу".

Возобновление усилий по расширению происходит после того, как была снята блокировка кредита и государства-члены согласовали новый пакет санкций против России - отчасти из-за поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах, пишет издание.

Прибыв на саммит, Зеленский приветствовал это решение. "Это не просто позитивное решение, это не просто слова, - сказал он. - Это также вопрос выживания".

Официальные лица в Киеве и Брюсселе надеялись, что уход Орбана с поста позволит ускорить процесс вступления, особенно в отношении формальной оценки того, соответствует ли Украина необходимым критериям для присоединения. Орбан также блокировал этот процесс.

Ожидается, что Петер Мадьяр, одержавший убедительную победу над Орбаном в этом месяце, будет приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Венгрии в начале мая. Но, помимо Орбана, остаются и другие препятствия.

Несмотря на согласие начать переговоры, многие государства-члены не стремятся ускорить рассмотрение заявки, процесс, который обычно занимает много лет - говорится в публикации.

Заявка Киева на членство особенно деликатна из-за опасений относительно возможного влияния на бюджет блока, а также на сельскохозяйственный и транспортный секторы, указывает издание.

Выступая на встрече в четверг, президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул важность "основанного на заслугах" подхода к расширению, позже написав в сообщении в X после встречи с Зеленским, что он видит 2030 год как "целевую дату" для страны.

Опасения, что государства-члены не поддержат быстрый процесс вступления, усилились после того, как Германия подготовила предложение, которое предоставит Украине "ассоциированное членство" в ЕС, одновременно продвигая процесс вступления.

Согласно этому плану, который распространился в медиа, Украина будет постепенно интегрирована в программы ЕС и будет участвовать в заседаниях блока, но не будет иметь права голоса.

Хотя украинские чиновники заявили о готовности отложить доступ к некоторым программам ЕС, включая сельскохозяйственную политику, Киев настаивает на своем стремлении стать полноправным членом и хочет получить твердые обязательства, пишет издание.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил поддержку обсуждению различных вариантов членства для стран, желающих присоединиться к блоку.

"Если мы хотим расширить Европу, то, вероятно, это будет происходить по многоуровневой модели сотрудничества, и я думаю, нам нужно это обсудить", - сказал он журналистам перед саммитом.

Зеленский настаивает на том, чтобы в рамках любого мирного соглашения с Россией Украина присоединилась к ЕС уже в 2027 году. Но процесс вступления обычно занимает годы.

"Мы защищаем наши общие европейские ценности, - сказал Зеленский. - Я считаю, что мы заслуживаем полноправного членства в Европейском Союзе".

Некоторые государства-члены выразили прочную поддержку. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что нет альтернативы полноправному членству Украины.

"Мы поддерживаем Украину в Европейском Союзе, потому что, честно говоря, другого пути нет", - сказал Михал в интервью Bloomberg Television на Кипре.

