10:47 • 2552 просмотра
ЕС открывает двери для старта переговоров с Украиной о вступлении, могут начаться уже в ближайшие недели - СМИ
10:18 • 9370 просмотра
Выборы главы Федерации профсоюзов Украины: большинство организаций определилось с кандидатами
08:59 • 12308 просмотра
АМКУ требует от АЗС не накручивать цены на топливо, ориентироваться на ситуацию на рынке
07:40 • 30457 просмотра
Как проверить свой трудовой стаж, исправить ошибки и не потерять годы
06:40 • 16711 просмотра
Liver Onco 2026: новый уровень междисциплинарного взаимодействия в лечении опухолей печени
23 апреля, 17:17 • 37625 просмотра
ЕС ударит по нефти, банкам и теневому флоту – что входит в 20-й пакет санкций против россии
23 апреля, 15:51 • 54543 просмотра
Кредит ЕС для Украины предусматривает по 45 млрд евро ежегодно - как и на что поделены средства
Эксклюзив
23 апреля, 15:48 • 44599 просмотра
«Трамп дарит Путину победу» — эксперт оценил приглашение Путина на G20
Эксклюзив
23 апреля, 14:33 • 40229 просмотра
россия ударила по главному вокзалу Кривого Рога – подробности и детали атаки
Эксклюзив
23 апреля, 14:24 • 32785 просмотра
Ядерное сдерживание возвращается в Европу – континент готовится к войне
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
6.2м/с
30%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Барт Де Вевер
Кристен Михаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Кипр
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Акционеры Warner Bros. одобрили поглощение компанией Paramount за $81 млрд23 апреля, 16:44 • 27182 просмотра
Куда поехать за впечатлениями на Тернопольщине - топ-10 локацийPhoto23 апреля, 07:30 • 42086 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 122327 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 96336 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 85726 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
ATACMS
The New York Times

ЕС открывает двери для старта переговоров с Украиной о вступлении, могут начаться уже в ближайшие недели - СМИ

Киев • УНН

 • 2556 просмотра

На саммите на Кипре объявили о готовности начать переговоры в ближайшие месяцы. Зеленский отверг ассоциированное членство, требуя полноправного.

ЕС открывает двери для старта переговоров с Украиной о вступлении, могут начаться уже в ближайшие недели - СМИ

Лидеры ЕС "дали понять, что созданы предварительные условия для начала первого этапа процесса вступления Украины в ЕС", что является поддержкой усилий Президента Украины Владимира Зеленского по вступлению в блок, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На саммите на Кипре в четверг лидеры договорились, что первые переговоры о вступлении могут начаться в течение ближайших недель и месяцев,

сообщил представитель ЕС, говоривший на условиях анонимности.

Но никаких конкретных обещаний относительно даты вступления Украины в ЕС пока нет. Процесс вступления Хорватии, последней страны, присоединившейся к ЕС, длился около десяти лет.

Обсуждение в четверг состоялось на фоне новых попыток Украины по присоединению к блоку после того, как Венгрия сняла вето на давно застопорившийся кредит в 90 миллиардов евро.

Ранее Зеленский заявил, что его страна заслуживает "полноправного" членства, отвергнув предложения об альтернативном пути в ЕС, который был бы быстрее, но с меньшими правами. Это произошло после того, как Франция и Германия перед саммитом предложили Украине вариант "ассоциированного членства".

"Украине не нужно символическое членство в ЕС, - сказал Зеленский в заявлении, предоставленном его офисом перед прибытием на Кипр для участия во встрече. - Украина защищает себя и, безусловно, защищает Европу".

Возобновление усилий по расширению происходит после того, как была снята блокировка кредита и государства-члены согласовали новый пакет санкций против России - отчасти из-за поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах, пишет издание.

Прибыв на саммит, Зеленский приветствовал это решение. "Это не просто позитивное решение, это не просто слова, - сказал он. - Это также вопрос выживания".

Официальные лица в Киеве и Брюсселе надеялись, что уход Орбана с поста позволит ускорить процесс вступления, особенно в отношении формальной оценки того, соответствует ли Украина необходимым критериям для присоединения. Орбан также блокировал этот процесс.

Ожидается, что Петер Мадьяр, одержавший убедительную победу над Орбаном в этом месяце, будет приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Венгрии в начале мая. Но, помимо Орбана, остаются и другие препятствия.

Несмотря на согласие начать переговоры, многие государства-члены не стремятся ускорить рассмотрение заявки, процесс, который обычно занимает много лет

- говорится в публикации.

Заявка Киева на членство особенно деликатна из-за опасений относительно возможного влияния на бюджет блока, а также на сельскохозяйственный и транспортный секторы, указывает издание.

Выступая на встрече в четверг, президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул важность "основанного на заслугах" подхода к расширению, позже написав в сообщении в X после встречи с Зеленским, что он видит 2030 год как "целевую дату" для страны.

Опасения, что государства-члены не поддержат быстрый процесс вступления, усилились после того, как Германия подготовила предложение, которое предоставит Украине "ассоциированное членство" в ЕС, одновременно продвигая процесс вступления.

Согласно этому плану, который распространился в медиа, Украина будет постепенно интегрирована в программы ЕС и будет участвовать в заседаниях блока, но не будет иметь права голоса.

Хотя украинские чиновники заявили о готовности отложить доступ к некоторым программам ЕС, включая сельскохозяйственную политику, Киев настаивает на своем стремлении стать полноправным членом и хочет получить твердые обязательства, пишет издание.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил поддержку обсуждению различных вариантов членства для стран, желающих присоединиться к блоку.

"Если мы хотим расширить Европу, то, вероятно, это будет происходить по многоуровневой модели сотрудничества, и я думаю, нам нужно это обсудить", - сказал он журналистам перед саммитом.

Зеленский настаивает на том, чтобы в рамках любого мирного соглашения с Россией Украина присоединилась к ЕС уже в 2027 году. Но процесс вступления обычно занимает годы.

"Мы защищаем наши общие европейские ценности, - сказал Зеленский. - Я считаю, что мы заслуживаем полноправного членства в Европейском Союзе".

Некоторые государства-члены выразили прочную поддержку. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что нет альтернативы полноправному членству Украины.

"Мы поддерживаем Украину в Европейском Союзе, потому что, честно говоря, другого пути нет", - сказал Михал в интервью Bloomberg Television на Кипре.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Социальная сеть
Война в Украине
Барт Де Вевер
Кристен Михаль
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Брюссель
Франция
Литва
Бельгия
Хорватия
Германия
Владимир Зеленский
Венгрия
Эстония
Виктор Орбан
Кипр
Киев