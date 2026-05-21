Зеленский: мы хотим нашу ПВО, антибаллистики пока нет, но есть первые сильные шаги
Киев • УНН
Украина пока не имеет собственной антибаллистики, но работает над ее созданием. Уже есть успешные разработки для уничтожения дронов и дальнобойного оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, говоря о собственной ПВО, что антибаллистики у нас пока нет, но есть первые сильные шаги, пишет УНН.
Мы хотим ПВО, мы очень хотим нашу ПВО, у нас есть много разных направлений, которые обсуждаются, и очень успешных, которые могут уничтожать дроны и реактивные дроны, и обычные дроны, и дальнобойное оружие и т.д., антибаллистики пока не имеем, ищем... (...) но у нас есть сильные первые шаги, мы над этим работаем каждый день, это такой большой запрос
Напомним
На встрече Зеленского с учеными обсудили развитие систем защиты неба, особенно разработку современной ПВО и, в частности, антибаллистики.