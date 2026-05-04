Зеленский встретился с Фицо - Словакия готова помогать Украине на пути вступления в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на полях саммита в Ереване, стороны обсудили сотрудничество, обмен визитами и поддержку вступления в ЕС, на пути к которому Словакия готова помогать, сообщил Глава государства в соцсетях в понедельник, пишет УНН.

"Встретился в Ереване с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо", - указал Зеленский.

Украина, по его словам, "открыта к конструктивному диалогу со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений".

"Мы обсудили сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время. Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу – договорились, что команды будут работать над графиком", - указал Президент.

Коснулись и вопроса членства Украины в Европейском Союзе. Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути. Спасибо за это