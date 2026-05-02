Зеленский поговорил с Фицо - Словакия высказалась о вступлении Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, в ходе которого стороны обсудили развитие двусторонних отношений и европейскую интеграцию Украины. Об этом сообщил глава государства в Telegram, передает УНН.

По словам президента, Украина заинтересована в укреплении сотрудничества со Словакией, а также в дальнейшей поддержке на пути в Европейский Союз.

Нужно иметь сильные отношения между нашими государствами, и мы оба заинтересованы в этом. Важно было услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления - отметил Зеленский.

Также стороны договорились о подготовке личной встречи в ближайшее время.

Пригласил господина премьер-министра с визитом в Киев и поблагодарил за его приглашение приехать в Братиславу. Наши команды поработают над графиком - добавил президент.

