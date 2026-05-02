Зеленский поговорил с Фицо - Словакия высказалась о вступлении Украины в ЕС
Киев • УНН
Президент Украины обсудил с премьер-министром Словакии евроинтеграцию и укрепление двусторонних отношений. Лидеры готовят личную встречу в Киеве и Братиславе в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, в ходе которого стороны обсудили развитие двусторонних отношений и европейскую интеграцию Украины. Об этом сообщил глава государства в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам президента, Украина заинтересована в укреплении сотрудничества со Словакией, а также в дальнейшей поддержке на пути в Европейский Союз.
Нужно иметь сильные отношения между нашими государствами, и мы оба заинтересованы в этом. Важно было услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления
Также стороны договорились о подготовке личной встречи в ближайшее время.
Пригласил господина премьер-министра с визитом в Киев и поблагодарил за его приглашение приехать в Братиславу. Наши команды поработают над графиком
Посланники Трампа откладывают визит в Киев из-за разочарования в переговорах и сложности поездок на поезде — СМИ01.05.26, 23:59 • 3998 просмотров