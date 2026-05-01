Посланники Трампа откладывают визит в Киев из-за разочарования в переговорах и сложности поездок на поезде — СМИ

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают визит в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах. Также поездке мешают логистика и приоритетность Ирана.

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат посещать Киев, поскольку в Вашингтоне растет обеспокоенность тем, что возобновление участия в мирных переговорах по Украине может снова не дать ощутимых результатов. Об этом пишет Kyiv Independent, сообщает УНН.

Детали

Издание указывает, что это колебание происходит вопреки месяцам внутренних обсуждений возможной поездки, которая стала бы первым визитом Уиткоффа и Кушнера в Украину, даже несмотря на то, что оба посланника уже неоднократно ездили в Москву для встреч с российским диктатором Владимиром Путиным.

Они много раз обещали, но до сих пор ни разу не выполнили своего обещания

— цитирует СМИ неназванного украинского чиновника.

Кроме того, авторы отмечают, что визит осложняют несколько факторов. Так, на стратегическом уровне оба посланника остаются глубоко вовлеченными в переговоры между США и Ираном, которые продолжают доминировать во внешнеполитической повестке дня Вашингтона.

Как отметил один чиновник, фокус администрации настолько сильно сместился, что Украина больше не является движущей силой дипломатической повестки дня

— говорится в статье.

В то же время, реалии путешествий во время войны создают более обыденное, но все же препятствие. С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина закрыла свое воздушное пространство, оставив железнодорожный транспорт единственным жизнеспособным маршрутом в Киев.

У них есть своя проблема с необходимостью ехать поездом. Уиткоффу тяжело

— рассказал еще один собеседник издания.

В то же время, по словам авторов, одна лишь логистика не объясняет задержку.

"Более глубокая проблема заключается в отсутствии прогресса в переговорах – и риске того, что визит просто обнажит этот тупик", — резюмирует СМИ.

Напомним

Ранее руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов выражал надежду, что в Киеве ожидают визит спецпредставителей США до конца апреля.

Вадим Хлюдзинский

