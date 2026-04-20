Это неуважение — ездить в москву и не приезжать в Киев: Зеленский о предстоящем визите Виткоффа и Кушнера в Украину

Эксклюзив
14:18 • 10527 просмотра
Легализация оружия после теракта в Киеве – готова ли Украина к праву на самозащиту
Эксклюзив
20 апреля, 14:04 • 18478 просмотра
Способна ли рф окружить Сумы и что происходит на границе – объяснение военных экспертов
Эксклюзив
20 апреля, 12:50 • 15582 просмотра
Устаревшая методология и новые цены — почему потребительскую корзину в Украине нужно менять и какой она должна быть
20 апреля, 11:58 • 18525 просмотра
В Сумской области есть зона инфильтрации врага в пограничье, идут сложные бои, прорыва вглубь нет - ЦПД СНБО
20 апреля, 11:08 • 19734 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение Туапсинского НПЗ
20 апреля, 10:10 • 17225 просмотра
"Уверены, что в ближайшее время вернем профсоюзное движение домой": глава ФПУ рассказал, что с Домом профсоюзов на Майдане
Эксклюзив
20 апреля, 08:39 • 35391 просмотра
Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
20 апреля, 07:59 • 19193 просмотра
Украина готовит собственный аналог Patriot вместе с Европой - Зеленский
Эксклюзив
19 апреля, 16:06 • 33584 просмотра
Астропрогноз на 20-26 апреля обещает напряжение и большие перемены
19 апреля, 14:52 • 48344 просмотра
Глава патрульной полиции Украины Жуков уходит в отставку из-за теракта в Киеве 18 апреля
Популярные новости
Лириды над Украиной – что это такое, когда небо откроет звездный поток и где за ним наблюдатьPhoto20 апреля, 10:35 • 33726 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 36122 просмотра
В Финляндии развернут резервистов для наблюдения на фоне инцидентов с украинскими дронами20 апреля, 11:54 • 12332 просмотра
"Вспомнил" пациента, или как заявления обвиняемого в медицинской халатности хирурга Odrex Русакова расходятся с объявленными в суде фактами20 апреля, 13:25 • 19832 просмотра
Почему стоит ходить пешком и как это меняет организмPhoto15:43 • 10426 просмотра
публикации
Почему стоит ходить пешком и как это меняет организмPhoto15:43 • 10497 просмотра
"Вспомнил" пациента, или как заявления обвиняемого в медицинской халатности хирурга Odrex Русакова расходятся с объявленными в суде фактами20 апреля, 13:25 • 19906 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 36230 просмотра
Лириды над Украиной – что это такое, когда небо откроет звездный поток и где за ним наблюдатьPhoto20 апреля, 10:35 • 33812 просмотра
Это неуважение — ездить в москву и не приезжать в Киев: Зеленский о предстоящем визите Виткоффа и Кушнера в Украину

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Президент заявил, что приезд американских переговорщиков нужен прежде всего США. Украина поддерживает контакт с посланниками Трампа по поводу завершения войны.

Это неуважение — ездить в москву и не приезжать в Киев: Зеленский о предстоящем визите Виткоффа и Кушнера в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не нужно преувеличивать значение возможного визита американских переговорщиков в Киев, ведь это нужно не Украине, а именно представителям США. Об этом Зеленский заявил в интервью в эфире телемарафона, передает УНН

Мы не должны делать из приезда Джареда (Кушнер - ред.) и Уиткоффа какой-то особой сенсации, потому что мы с ними на контакте, во-первых. Вторая история, я считаю, что их приезд нужен не нам, а нужен им. Почему? Потому что это неуважение ездить в москву и не приезжать в Киев 

- сказал Зеленский. 

Президент понимает, что визит в Украину - это более сложная логистика, но Украина говорит не о месте, а о результате. 

Они в контакте по телефону, и по телефону выражают желание продолжать коммуникацию и переговоры. Вопрос в том, что россияне не хотят заканчивать в формате, в котором сегодня, скорее всего, можно закончить - это стоим, где стоим. Это самый быстрый формат, как закончить, как говорят американцы, убийства 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Украина ожидает, что в этом месяце посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер возглавят делегацию США в Киев.  

Павел Башинский

Политика
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев