Это неуважение — ездить в москву и не приезжать в Киев: Зеленский о предстоящем визите Виткоффа и Кушнера в Украину
Киев • УНН
Президент заявил, что приезд американских переговорщиков нужен прежде всего США. Украина поддерживает контакт с посланниками Трампа по поводу завершения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не нужно преувеличивать значение возможного визита американских переговорщиков в Киев, ведь это нужно не Украине, а именно представителям США. Об этом Зеленский заявил в интервью в эфире телемарафона, передает УНН.
Мы не должны делать из приезда Джареда (Кушнер - ред.) и Уиткоффа какой-то особой сенсации, потому что мы с ними на контакте, во-первых. Вторая история, я считаю, что их приезд нужен не нам, а нужен им. Почему? Потому что это неуважение ездить в москву и не приезжать в Киев
Президент понимает, что визит в Украину - это более сложная логистика, но Украина говорит не о месте, а о результате.
Они в контакте по телефону, и по телефону выражают желание продолжать коммуникацию и переговоры. Вопрос в том, что россияне не хотят заканчивать в формате, в котором сегодня, скорее всего, можно закончить - это стоим, где стоим. Это самый быстрый формат, как закончить, как говорят американцы, убийства
Украина ожидает, что в этом месяце посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер возглавят делегацию США в Киев.