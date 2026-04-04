Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов

Україна очікує, що цього місяця посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер очолять делегацію США до Києва. Про це повідомив керівник Офісу Президента Володимира Зеленського, оскільки зусилля щодо відновлення мирних переговорів розпочинаються, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Команда може прибути невдовзі після православного Великодня, який відзначається 12 квітня, повідомив Bloomberg Кирило Буданов.

Хоча спеціальний посланець Віткофф та Кушнер, зять президента Дональда Трампа, неодноразово відвідували росію для переговорів з президентом володимиром путіним, це буде їхній перший візит до України. Буданов сказав, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем також може бути частиною команди.

Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де

Зеленський раніше запрошував американських переговірників приїхати до Києва, але не уточнив терміни потенційного візиту. Він також сказав, що зупинка в Україні може передувати наступній поїздці команди до москви.

"Якщо це не спрацює з усіма трьома з нас, то давайте зробимо це так — по черзі", — сказав Зеленський цього тижня. "Я чув позитивні сигнали від партнерів щодо такої пропозиції".

Видання додає, що американський чиновник заявив, що потенційна поїздка Віткоффа та Кушнера до України обговорюється, але ще не підтверджена.

Україна хоче отримати роз'яснення щодо точного характеру гарантій безпеки, які США нададуть для запобігання майбутній російській агресії в рамках будь-якої угоди з москвою щодо припинення поточного конфлікту, який триває вже п'ятий рік.

"Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем — ось ті, від кого очікується приїзд. Хто ще буде там — побачимо", — сказав Буданов.

ЗМІ додають, що США продовжують посередництво в мирних зусиллях між Україною та росією, хоча переговори, які мали відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах на початку березня, були відкладені. Жодна зі сторін не досягла рішучого прориву на полі бою, і вони залишаються далекими один від одного щодо умов потенційного припинення воєнних дій.

кремль хоче, щоб українські війська вивелися з Донецької області на сході країни, включаючи райони, які російські війська не контролюють, тоді як Київ наполягає на утриманні поточної лінії фронту.

США запропонували створити там так звану вільну економічну зону, яка не буде під контролем жодної з країн.

Україна також стурбована рівнем гарантій безпеки, які будуть надані США та активовані, якщо Росія відновить свої атаки. Буданов сказав, що Київ може отримати сильніші гарантії після візиту американської делегації.

Домовилися посилити гарантії безпеки, українська команда оновить документи - Зеленський поговорив із представниками Трампа та генсеком НАТО

"Ми давно визначилися з тим, чого хочемо. Я думаю, що це буде реалізовано найближчим часом", – сказав Буданов. "Що буде далі – це інше питання. Але щодо гарантій безпеки ми точно досягли прогресу – ми вже просунулися вперед".

Окремо Буданов заявив, що Україна отримала прохання від іноземних союзників припинити регулярні авіаудари по російських нафтопереробних заводах на тлі зростання світових цін на нафту та паливо, спричиненого війною в Ірані, яка триває вже шостий тиждень.

"Давайте відповімо на це дипломатично. Ми отримуємо певні сигнали з цього приводу", – сказав він, не вдаючись до подробиць. Він також висловив оптимізм щодо того, що конфлікт у Перській затоці може скоро закінчитися.