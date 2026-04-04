В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 33834 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 81704 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 93328 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 110963 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 95534 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 100897 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 51959 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 108117 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37482 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов

Київ • УНН

 • 95530 перегляди

Делегація США на чолі з посланцями Трампа може прибути до України у квітні. Київ очікує на роз’яснення щодо гарантій безпеки для завершення війни.

Україна очікує, що цього місяця посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер очолять делегацію США до Києва. Про це повідомив керівник Офісу Президента Володимира Зеленського, оскільки зусилля щодо відновлення мирних переговорів розпочинаються, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Команда може прибути невдовзі після православного Великодня, який відзначається 12 квітня, повідомив Bloomberg Кирило Буданов.

Хоча спеціальний посланець Віткофф та Кушнер, зять президента Дональда Трампа, неодноразово відвідували росію для переговорів з президентом володимиром путіним, це буде їхній перший візит до України. Буданов сказав, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем також може бути частиною команди.

Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де 28.03.26, 10:59 • 40212 переглядiв

Зеленський раніше запрошував американських переговірників приїхати до Києва, але не уточнив терміни потенційного візиту. Він також сказав, що зупинка в Україні може передувати наступній поїздці команди до москви.

"Якщо це не спрацює з усіма трьома з нас, то давайте зробимо це так — по черзі", — сказав Зеленський цього тижня. "Я чув позитивні сигнали від партнерів щодо такої пропозиції".

Додамо

Видання додає, що американський чиновник заявив, що потенційна поїздка Віткоффа та Кушнера до України обговорюється, але ще не підтверджена.

Україна хоче отримати роз'яснення щодо точного характеру гарантій безпеки, які США нададуть для запобігання майбутній російській агресії в рамках будь-якої угоди з москвою щодо припинення поточного конфлікту, який триває вже п'ятий рік.

"Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем — ось ті, від кого очікується приїзд. Хто ще буде там — побачимо", — сказав Буданов.

ЗМІ додають, що США продовжують посередництво в мирних зусиллях між Україною та росією, хоча переговори, які мали відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах на початку березня, були відкладені. Жодна зі сторін не досягла рішучого прориву на полі бою, і вони залишаються далекими один від одного щодо умов потенційного припинення воєнних дій.

кремль хоче, щоб українські війська вивелися з Донецької області на сході країни, включаючи райони, які російські війська не контролюють, тоді як Київ наполягає на утриманні поточної лінії фронту.

США запропонували створити там так звану вільну економічну зону, яка не буде під контролем жодної з країн.

Україна також стурбована рівнем гарантій безпеки, які будуть надані США та активовані, якщо Росія відновить свої атаки. Буданов сказав, що Київ може отримати сильніші гарантії після візиту американської делегації.

Домовилися посилити гарантії безпеки, українська команда оновить документи - Зеленський поговорив із представниками Трампа та генсеком НАТО01.04.26, 20:11 • 71005 переглядiв

"Ми давно визначилися з тим, чого хочемо. Я думаю, що це буде реалізовано найближчим часом", – сказав Буданов. "Що буде далі – це інше питання. Але щодо гарантій безпеки ми точно досягли прогресу – ми вже просунулися вперед".

Окремо Буданов заявив, що Україна отримала прохання від іноземних союзників припинити регулярні авіаудари по російських нафтопереробних заводах на тлі зростання світових цін на нафту та паливо, спричиненого війною в Ірані, яка триває вже шостий тиждень.

"Давайте відповімо на це дипломатично. Ми отримуємо певні сигнали з цього приводу", – сказав він, не вдаючись до подробиць. Він також висловив оптимізм щодо того, що конфлікт у Перській затоці може скоро закінчитися.

Антоніна Туманова

