08:59 • 1730 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
08:29 • 5300 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
07:00 • 12767 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
07:00 • 18817 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 23115 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 50200 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 70328 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 11:09 • 41892 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 67039 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 32724 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталіPhoto
Популярнi новини
"Сила нашого війська – це люди": Сирський нагородив бійців штурмових підрозділів у Південній операційній зоніPhoto27 березня, 23:41 • 10672 перегляди
Африканські країни вкотре звинувачують рф у вербуванні на війну - ЦПД28 березня, 00:17 • 12692 перегляди
Мерц звинуватив Трампа в ескалації іранського конфлікту та невдалій стратегії28 березня, 00:52 • 8348 перегляди
Окупанти вдарили по пологовому будинку та приватному сектору в Одесі: багато поранених28 березня, 01:29 • 10840 перегляди
Атака на Одесу: кількість поранених зростає, серед них дитинаPhoto28 березня, 02:39 • 23735 перегляди
Публікації
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній07:00 • 18817 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 24817 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 24059 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 70328 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 67039 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де

Київ • УНН

 • 1734 перегляди

Україна прагне тристоронніх зустрічей у Європі чи на Близькому Сході. Процес ускладнюють обмеження щодо місця проведення та заходи безпеки США.

Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня розмовляє з американською стороною та працює над організацією тристоронніх зустрічей з рф, проте через обмеження щодо місця проведення переговорів складно домовитися про зустрічі. Про це Зеленський заявив в коментарі телемарафону, передає УНН.

Ми щодня розмовляємо з американською стороною. Наша переговорна група розмовляє зі своїми візаві. Але, тим не менш, у нас є ця складність. Відчуття таке, що ми медіатори в цьому процесі, а не сторона у війні. Чому? Тому що ми готові зустрічатися будь-де – у тристоронньому форматі бажано. Але американська сторона може тільки в Америці, а росія може всюди, але тільки не в Америці

- сказав Зеленський.

І, з його слів, "поки що через війну на Близькому Сході – війну з Іраном – американці через заходи безпеки не виїжджають з країни. Переговорна команда не виїжджає за кордон".

Ми працюємо над тим, щоб зустрічі були, щоб вони пройшли у Європі – Туреччині, Швейцарії – чи будь-де. Ми готові. І на Близькому Сході теж

- наголосив Президент.

