Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня розмовляє з американською стороною та працює над організацією тристоронніх зустрічей з рф, проте через обмеження щодо місця проведення переговорів складно домовитися про зустрічі. Про це Зеленський заявив в коментарі телемарафону, передає УНН.

Ми щодня розмовляємо з американською стороною. Наша переговорна група розмовляє зі своїми візаві. Але, тим не менш, у нас є ця складність. Відчуття таке, що ми медіатори в цьому процесі, а не сторона у війні. Чому? Тому що ми готові зустрічатися будь-де – у тристоронньому форматі бажано. Але американська сторона може тільки в Америці, а росія може всюди, але тільки не в Америці