Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
Київ • УНН
Україна прагне тристоронніх зустрічей у Європі чи на Близькому Сході. Процес ускладнюють обмеження щодо місця проведення та заходи безпеки США.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня розмовляє з американською стороною та працює над організацією тристоронніх зустрічей з рф, проте через обмеження щодо місця проведення переговорів складно домовитися про зустрічі. Про це Зеленський заявив в коментарі телемарафону, передає УНН.
Ми щодня розмовляємо з американською стороною. Наша переговорна група розмовляє зі своїми візаві. Але, тим не менш, у нас є ця складність. Відчуття таке, що ми медіатори в цьому процесі, а не сторона у війні. Чому? Тому що ми готові зустрічатися будь-де – у тристоронньому форматі бажано. Але американська сторона може тільки в Америці, а росія може всюди, але тільки не в Америці
І, з його слів, "поки що через війну на Близькому Сході – війну з Іраном – американці через заходи безпеки не виїжджають з країни. Переговорна команда не виїжджає за кордон".
Ми працюємо над тим, щоб зустрічі були, щоб вони пройшли у Європі – Туреччині, Швейцарії – чи будь-де. Ми готові. І на Близькому Сході теж
Стубб припустив, що переговори щодо війни в Україні зайшли у глухий кут26.03.26, 17:29 • 9784 перегляди