08:59 • 2118 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
08:29 • 6146 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
07:00 • 12982 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
07:00 • 19117 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 23264 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 50281 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 70487 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 11:09 • 41921 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 67154 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
27 марта, 08:55 • 32752 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил деталиPhoto
Популярные новости
Африканские страны в очередной раз обвиняют РФ в вербовке на войну - ЦПД28 марта, 00:17 • 12858 просмотра
Мерц обвинил Трампа в эскалации иранского конфликта и неудачной стратегии28 марта, 00:52 • 8664 просмотра
Оккупанты ударили по роддому и частному сектору в Одессе: много раненых28 марта, 01:29 • 10998 просмотра
Польша амнистировала граждан-добровольцев в ВСУ - закон28 марта, 02:04 • 6614 просмотра
Атака на Одессу: число раненых растет, среди них ребенокPhoto28 марта, 02:39 • 23896 просмотра
публикации
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее07:00 • 19117 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 24946 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детямPhoto27 марта, 16:52 • 24169 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 70488 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 67155 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Сергей Лысак
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Одесса
Израиль
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 16382 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 20379 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины27 марта, 13:02 • 25460 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo27 марта, 11:30 • 30549 просмотра
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 36041 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Шахед-136

Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно

Киев • УНН

 • 2120 просмотра

Украина стремится к трехсторонним встречам в Европе или на Ближнем Востоке. Процесс усложняют ограничения по месту проведения и меры безопасности США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно разговаривает с американской стороной и работает над организацией трехсторонних встреч с рф, однако из-за ограничений по месту проведения переговоров сложно договориться о встречах. Об этом Зеленский заявил в комментарии телемарафону, передает УНН.

Мы ежедневно разговариваем с американской стороной. Наша переговорная группа разговаривает со своими визави. Но, тем не менее, у нас есть эта сложность. Ощущение такое, что мы медиаторы в этом процессе, а не сторона в войне. Почему? Потому что мы готовы встречаться где угодно – в трехстороннем формате желательно. Но американская сторона может только в Америке, а россия может везде, но только не в Америке

- сказал Зеленский.

И, по его словам, "пока из-за войны на Ближнем Востоке – войны с Ираном – американцы из-за мер безопасности не выезжают из страны. Переговорная команда не выезжает за границу".

Мы работаем над тем, чтобы встречи были, чтобы они прошли в Европе – Турции, Швейцарии – или где угодно. Мы готовы. И на Ближнем Востоке тоже

- подчеркнул Президент.

Стубб предположил, что переговоры по войне в Украине зашли в тупик26.03.26, 17:29 • 9786 просмотров

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Швейцария
Европа
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран