Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
Киев • УНН
Украина стремится к трехсторонним встречам в Европе или на Ближнем Востоке. Процесс усложняют ограничения по месту проведения и меры безопасности США.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно разговаривает с американской стороной и работает над организацией трехсторонних встреч с рф, однако из-за ограничений по месту проведения переговоров сложно договориться о встречах. Об этом Зеленский заявил в комментарии телемарафону, передает УНН.
Мы ежедневно разговариваем с американской стороной. Наша переговорная группа разговаривает со своими визави. Но, тем не менее, у нас есть эта сложность. Ощущение такое, что мы медиаторы в этом процессе, а не сторона в войне. Почему? Потому что мы готовы встречаться где угодно – в трехстороннем формате желательно. Но американская сторона может только в Америке, а россия может везде, но только не в Америке
И, по его словам, "пока из-за войны на Ближнем Востоке – войны с Ираном – американцы из-за мер безопасности не выезжают из страны. Переговорная команда не выезжает за границу".
Мы работаем над тем, чтобы встречи были, чтобы они прошли в Европе – Турции, Швейцарии – или где угодно. Мы готовы. И на Ближнем Востоке тоже
