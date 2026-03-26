Стубб предположил, что переговоры по войне в Украине зашли в тупик

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Александр Стубб связывает остановку диалога с территориальным вопросом и войной в Иране. Он призывает усилить давление на РФ из-за отсутствия стремления к миру.

Стубб предположил, что переговоры по войне в Украине зашли в тупик

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что переговоры по окончанию войны в Украине, которые проходят при посредничестве США, зашли в тупик. Об этом он сказал в интервью норвежской газете VG, пишет УНН.

Детали

Стубб заявил, что имеет два возможных объяснения этому.

"Это может быть связано с войной в Иране, которая отвлекает внимание от войны в Украине. Но остановка переговоров может быть также связана с тем, что они зашли в тупик и не могут продвинуться дальше", – отметил финский президент.

Он выразил убеждение, что американские переговорщики сделали все, что могли, и что сейчас почти все зависит от одного вопроса: территориального.

"Но главная проблема здесь в том, что я не верю, что Россия стремится к миру… Так что самое главное на будущее – это усилить давление на Россию. Но, к сожалению, учитывая войну в Иране и решение американцев ослабить санкции в отношении продажи российской нефти, ситуация развивается не так, как мы хотели бы", – говорит Стубб.

Он также добавил, что Европа со временем взяла на себя большую ответственность и играет более заметную роль в дальнейшем развитии событий в Украине.

"У нас по крайней мере есть с чего начать, хотя я не имею ответа на то, что будет дальше. Мы хорошо понимаем переговорную тактику россиян, и я считаю, что украинцы доверяют европейским странам, которые стремятся оказать им максимальную поддержку", – рассказал Стубб.

Напомним

Президент Финляндии Стубб поддержал идею помощи США в Ормузском проливе ради Украины. Это должно обеспечить поддержку Киева и стабильность цен на нефть.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира