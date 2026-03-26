Стубб припустив, що переговори щодо війни в Україні зайшли у глухий кут

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Александр Стубб пов’язує зупинку діалогу з територіальним питанням та війною в Ірані. Він закликає посилити тиск на РФ через відсутність прагнення миру.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що переговори щодо закінчення війни в Україні, які відбуваються за посередництва США, зайшли в глухий кут. Про це він сказав в інтервʼю норвезькій газеті VG, пише УНН.

Деталі

Стубб заявив, що має два можливих пояснення цьому.

"Це може бути пов’язано з війною в Ірані, яка відволікає увагу від війни в Україні. Але зупинка переговорів може бути також пов’язана з тим, що вони зайшли в глухий кут і не можуть просунутися далі", – зазначив фінський президент.

Він висловив переконання, що американські переговірники зробили все, що могли, і що зараз майже все залежить від одного питання: територіального.

"Але головна проблема тут у тому, що я не вірю, що росія прагне миру… Тож найголовніше на майбутнє – це посилити тиск на Росію. Але, на жаль, з огляду на війну в Ірані та рішення американців послабити санкції щодо продажу російської нафти, ситуація розвивається не так, як ми хотіли б", – каже Стубб.

Він також додав, що Європа з часом взяла на себе більшу відповідальність і відіграє помітнішу роль у подальшому розвитку подій в Україні.

"У нас принаймні є з чого почати, хоча я не маю відповіді на те, що буде далі. Ми добре розуміємо переговорну тактику росіян, і я вважаю, що українці довіряють європейським країнам, які прагнуть надати їм максимальну підтримку", – розповів Стубб.

Нагадаємо

Президент Фінляндії Стубб підтримав ідею допомоги США в Ормузькій протоці заради України. Це має забезпечити підтримку Києва та стабільність цін на нафту.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт