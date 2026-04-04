Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов

Украина ожидает, что в этом месяце посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер возглавят делегацию США в Киев. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Владимира Зеленского, поскольку усилия по возобновлению мирных переговоров начинаются, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Команда может прибыть вскоре после православной Пасхи, которая отмечается 12 апреля, сообщил Bloomberg Кирилл Буданов.

Хотя специальный посланник Уиткофф и Кушнер, зять президента Дональда Трампа, неоднократно посещали Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным, это будет их первый визит в Украину. Буданов сказал, что сенатор-республиканец Линдси Грэм также может быть частью команды.

Зеленский ранее приглашал американских переговорщиков приехать в Киев, но не уточнил сроки потенциального визита. Он также сказал, что остановка в Украине может предшествовать следующей поездке команды в Москву.

«Если это не сработает со всеми тремя из нас, то давайте сделаем это так — по очереди», — сказал Зеленский на этой неделе. «Я слышал позитивные сигналы от партнеров относительно такого предложения».

Добавим

Издание добавляет, что американский чиновник заявил, что потенциальная поездка Уиткоффа и Кушнера в Украину обсуждается, но еще не подтверждена.

Украина хочет получить разъяснения относительно точного характера гарантий безопасности, которые США предоставят для предотвращения будущей российской агрессии в рамках любого соглашения с Москвой о прекращении текущего конфликта, который длится уже пятый год.

«Кушнер, Уиткофф, Линдси Грэм — вот те, от кого ожидается приезд. Кто еще будет там — увидим», — сказал Буданов.

СМИ добавляют, что США продолжают посредничество в мирных усилиях между Украиной и Россией, хотя переговоры, которые должны были состояться в Объединенных Арабских Эмиратах в начале марта, были отложены. Ни одна из сторон не достигла решительного прорыва на поле боя, и они остаются далекими друг от друга относительно условий потенциального прекращения военных действий.

Кремль хочет, чтобы украинские войска вывелись из Донецкой области на востоке страны, включая районы, которые российские войска не контролируют, тогда как Киев настаивает на удержании текущей линии фронта.

США предложили создать там так называемую свободную экономическую зону, которая не будет под контролем ни одной из стран.

Украина также обеспокоена уровнем гарантий безопасности, которые будут предоставлены США и активированы, если Россия возобновит свои атаки. Буданов сказал, что Киев может получить более сильные гарантии после визита американской делегации.

«Мы давно определились с тем, чего хотим. Я думаю, что это будет реализовано в ближайшее время», – сказал Буданов. «Что будет дальше – это другой вопрос. Но относительно гарантий безопасности мы точно достигли прогресса – мы уже продвинулись вперед».

Отдельно Буданов заявил, что Украина получила просьбу от иностранных союзников прекратить регулярные авиаудары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста мировых цен на нефть и топливо, вызванного войной в Иране, которая длится уже шестую неделю.

«Давайте ответим на это дипломатично. Мы получаем определенные сигналы по этому поводу», – сказал он, не вдаваясь в подробности. Он также выразил оптимизм относительно того, что конфликт в Персидском заливе может скоро закончиться.