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На финансирование армии и реформу оплаты труда военных требуется дополнительных 270 млрд гривен - нардеп

Киев • УНН

 • 372 просмотра

На армию и реформу зарплат военным не хватает 270 миллиардов гривен. При этом 40 миллиардов из бюджета Минобороны передали в Резервный фонд.

На финансирование армии и реформу оплаты труда военных требуется дополнительных 270 млрд гривен - нардеп

Для финансирования армии и реализации реформы оплаты труда военнослужащих необходимы дополнительные 270 млрд гривен. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН

Сегодня была встреча фракций с правительством. Коротко о финансировании повышения зарплат военным и реформы оплаты труда. Премьер сообщила, что дефицит финансирования армии сейчас (это без каких-либо изменений по оплате труда) составляет около 150 млрд гривен. Для проведения анонсированной реформы оплаты труда военных нужно еще дополнительно к этому дефициту +120 млрд гривен. То есть, вчера в бюджет не заложили достаточно для закрытия текущих потребностей на зарплаты военным + проведения реформы: 270 млрд гривен 

- заявил Железняк. 

В то же время он добавил, что правительство забрало 40 млрд гривен у Министерства обороны для перенаправления в Резервный фонд, из которого, в частности, выплачивают нацкешбэк. 

Дополнение

10 июня Верховная Рада приняла в целом соответствующий законопроект (№15224) об изменениях в Государственный бюджет на 2026 год относительно увеличения расходов на безопасность и оборону. 

Согласно законопроекту, доходы госбюджета в 2026 году составят почти 5,2 трлн гривен, вместо 2,9 трлн гривен. 

Расходы госбюджета также вырастут с 2,6 трлн гривен до почти 3,8 трлн гривен. 

Среди прочего, документ предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн гривен. 

Так, например, расходы Национальной гвардии Украины вырастут с более чем 186 млрд гривен до более чем 202 млрд гривен. Расходы Министерства внутренних дел вырастут с более чем 503 млрд гривен до более чем 533 млрд гривен. Расходы Министерства обороны вырастут до более чем 3,4 трлн гривен. 

Расходы Государственной специальной службы транспорта Украины вырастут до более чем 58,4 млрд гривен (+2,13 млрд гривен), расходы ГУР вырастут до более чем 31,5 млрд гривен (+1,83 млрд гривен), расходы СБУ вырастут до более чем 43,3 млрд гривен (+2,47 млрд гривен). 

Согласно закону, Кабмин сможет в 2026 году распределять бюджетные назначения на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов с открытием в случае необходимости новых бюджетных программ, включая трансферты местным бюджетам. На это планируется добавить в Резервный фонд 40 млрд гривен. 

Рада увеличила бюджет на оборону после кредита от ЕС10.06.26, 11:21 • 26526 просмотров

Павел Башинский

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