россия входит в "конечную стадию" военной экономики, резервы почти исчерпаны - исследование

Экономика россии после более чем четырех лет полномасштабной войны против Украины приближается к пределу своих возможностей. Финансовые резервы страны в значительной степени исчерпаны, экономический рост фактически остановился, а зависимость от Китая продолжает расти. Об этом говорится в новом исследовании Kiel Report, подготовленном Кильским институтом мировой экономики и Стокгольмским институтом переходной экономики, передает УНН.

Резервы сокращаются, а дефицит бюджета растет

Авторы исследования отмечают, что российская экономика оказалась более устойчивой, чем многие ожидали в начале войны, однако накопленные ресурсы постепенно исчерпываются.

В первые годы войны против Украины экономика россии демонстрировала большую устойчивость, чем ожидалось. Однако сейчас резервы почти исчерпаны. Основы экономики существенно ослабли, финансовые запасы в значительной степени использованы, рост практически остановился, а зависимость страны от Китая становится все более ощутимой — заявил президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик.

Согласно отчету, ликвидные активы российского Фонда национального благосостояния сократились с 6,5% ВВП в начале войны до всего 1,8% ВВП в апреле 2026 года.

Кроме того, уже в первом квартале этого года дефицит федерального бюджета превысил целевой показатель, который правительство рф планировало на весь 2026 год. В то же время доходы от продажи нефти и газа в январе-марте упали на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Главная проблема – не деньги, а люди и технологии

Экономисты подчеркивают, что сейчас россия сталкивается не только с финансовыми трудностями.

Главное ограничение для россии сегодня – это не доступ к деньгам, а доступ к людям, технологиям и производственным мощностям. Государство может мобилизовать дополнительные финансовые ресурсы, но из-за рекордного дефицита рабочей силы и санкций, ограничивающих доступ к критически важному импорту, дополнительные расходы все чаще провоцируют инфляцию, а не увеличение военного производства — отметил экономист Мэтью Кляйн.

В отчете также обращают внимание на хронический дефицит кадров, который стал одним из последствий мобилизации, войны и демографических проблем.

Зависимость от Китая усиливается

Отдельный блок исследования посвящен усилению экономической зависимости москвы от Пекина.

По данным авторов отчета, на Китай уже приходится около 35% внешней торговли россии. Китайские компании обеспечивают большинство поставок критически важных товаров двойного назначения, а также компонентов, которые могут использоваться в военной сфере.

Кроме того, около 75% прироста импорта подсанкционных военных компонентов после 2022 года обеспечили именно китайские поставщики.

По мнению экспертов, такая зависимость помогает поддерживать российскую военную экономику в краткосрочной перспективе, но в то же время ослабляет экономическую самостоятельность страны и ее переговорные позиции в будущем.

Запад призывают усилить санкционное давление

Авторы исследования считают, что нынешняя ситуация создает для западных государств возможность усилить экономическое давление на кремль.

Контроль за соблюдением ценового потолка на российскую нефть должен стать центральным элементом санкционной политики. Это также предполагает новые шаги по ограничению деятельности российского теневого флота — заявил директор Стокгольмского института переходной экономики Торбьерн Беккер.

Эксперты также рекомендуют усилить экспортный контроль, в частности в отношении китайских поставщиков, а также внедрять новые меры для сокращения доходов россии от экспорта энергоносителей.

В отчете подчеркивается, что именно нефтяные и газовые доходы остаются одним из ключевых источников финансирования войны против Украины.

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