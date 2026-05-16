Республиканцы раскритиковали Пентагон из-за отмены переброски войск в Польшу – Politico

Американские республиканцы резко раскритиковали Пентагон из-за решения отменить переброску 4 тысяч военных США в Польшу, назвав это "пощечиной" союзникам по НАТО. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Речь идет об отмене девятимесячной ротации американской бригады, которая должна была прибыть в Польшу из Техаса.

Члены Комитета Палаты представителей США по делам вооруженных сил заявили, что решение стало неожиданностью не только для Конгресса и европейских союзников, но и для самого командования армии.

"Я просто хочу сказать, что это пощечина Польше, это пощечина нашим балтийским друзьям. Это пощечина и для этого комитета", – заявил конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон.

Председатель комитета Майк Роджерс также выразил недовольство решением администрации Дональда Трампа.

"Мы не знаем, что здесь происходит, но могу сказать, что нас не устраивает то, о чем идет речь, особенно учитывая отсутствие консультаций с нами", – сказал он.

В ходе слушаний законодатели потребовали объяснений от министра армии Дэна Дрисколла и исполняющего обязанности начальника штаба армии генерала Кристофера ЛаНеве.

ЛаНеве подтвердил, что решение об отмене переброски было принято только в течение последних двух недель после указания министра обороны Пита Хегсета сократить американское военное присутствие в Европе.

В то же время это противоречит официальному заявлению Пентагона, где утверждалось, что решение не было "внезапным".

Конгрессмен Остин Скотт заявил, что показания военных прямо противоречат публичной позиции оборонного ведомства.

Politico отмечает, что часть военных и техники уже находились в Европе или направлялись туда на момент отмены ротации.

Издание подчеркивает, что ситуация стала очередным проявлением разногласий между администрацией Трампа и республиканцами в Конгрессе относительно американского военного присутствия в Европе.

