россияне атаковали Харьков - горят гаражи и автомобили
Киев • УНН
россияне нанесли удар по Харькову и попали в район многоэтажки. В городе горят гаражи и авто, данные о пострадавших на данный момент уточняются.
Враг в ночь на понедельник, 1 июня, атаковал Харьков. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, есть информация о попадании в многоэтажку в Основянском районе.
Зафиксировано около 10 вражеских ударов на окраинах Слободского района, граничащих с окружной. Будьте осторожны - на Харьков еще идут вражеские боевые дроны
Впоследствии он рассказал, что попадание произошло по гаражному кооперативу рядом с многоэтажками.
Горят гаражи и автомобили. Информация о пострадавших уточняется
В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Основянском районе областного центра, по предварительной информации, зафиксировано попадание в 5-этажный дом.
Напомним
Утром 19 мая враг атаковал Новобаварский район Харькова. Три человека получили ранения.
