США и Иран обменялись ударами на фоне новых требований Трампа по сделке

$44.2751.44
ukenru
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 24274 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 60479 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 45333 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 102420 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 100688 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 55169 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 94042 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 106135 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 65147 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 66678 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.5м/с
64%
749мм
Популярные новости
Президент Румынии призвал Россию бить по Украине без угрозы для румын31 мая, 20:38 • 11367 просмотра
Торнадо в Польше: повреждены десятки зданий, сорваны крышиPhoto31 мая, 20:59 • 10206 просмотра
Удар по Харькову: двое раненых, повреждены дома, гаражи полностью разрушеныPhoto00:17 • 10927 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки на Одессу возросло до четырех человекPhoto01:25 • 5592 просмотра
Вражеский дрон Герань-2 повредил детский сад и жилые дома в Сумах02:01 • 8150 просмотра
публикации
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 36934 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города31 мая, 06:00 • 43706 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 102420 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto30 мая, 13:42 • 63398 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить30 мая, 03:51 • 64709 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Никушор Дан
Олег Синегубов
Олег Кипер
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Франция
Румыния
Реклама
УНН Lite
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 28908 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 49186 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 64325 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 68024 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 78595 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Financial Times
Золото

США и Иран обменялись ударами на фоне новых требований Трампа по сделке

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Американские истребители уничтожили иранские радары и дроны в ответ на уничтожение беспилотника США. Трамп внес правки в соглашение о прекращении огня.

США и Иран обменялись ударами на фоне новых требований Трампа по сделке

США нанесли удары "самообороны" в Иране в минувшие выходные, на фоне того, как президент страны Дональд Трамп вернул изменения к предложенному соглашению о продлении действующего прекращения огня в регионе и разблокировании Ормузского пролива, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Удары на выходных в Иране были направлены на иранские радары и пункты командования и управления и стали ответом на "агрессивные действия Ирана, которые включали сбитие американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами", заявило Центральное командование США в воскресенье вечером.

"Американские истребители быстро отреагировали, уничтожив иранские средства противовоздушной обороны, наземную станцию управления и два ударных беспилотника, которые представляли явную угрозу для судов, проходивших через региональные воды", – заявило Центральное командование США.

Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что нанес удар по авиабазе США, которая якобы использовалась для атаки на телекоммуникационную башню на острове Сирик в Иране, согласно заявлению, опубликованному несколькими иранскими государственными новостными агентствами.

В заявлении не говорится, по какой именно авиабазе был нанесен удар, но это объявление появилось после того, как Кувейт сообщил об отражении атак беспилотников и ракет.

Неясно, как и повлияют ли эти удары на переговоры по соглашению с Ираном, но предложенные Трампом изменения, которые он внес после встречи с советниками в пятницу, уже продлили переговоры еще на неделю, указывает издание.

Точные изменения, которые просил Трамп, не были сразу понятны, но чиновники заявили, что президент США настаивал на более жесткой формулировке относительно ядерных обязательств Ирана и его обещания снова открыть Ормузский пролив. Союзники США в Персидском заливе были проинформированы об обсуждении. Один иностранный чиновник, знакомый с этим вопросом, сообщил CNN, что изменения не являются существенными и в основном сосредоточены на желании США получить гарантии по этим вопросам.

Трамп также выразил обеспокоенность по поводу того, какая финансовая помощь может быть предоставлена Ирану в рамках соглашения, опасаясь сравнений с "паллетами наличности", которые были предоставлены по ядерной сделке времен Обамы, которую он считает слабой.

До объявления о последних ударах по Ирану один американский чиновник заявил CNN, что дальнейшие военные удары маловероятны после заключения соглашения, а региональные союзники не хотят возобновления боевых действий.

Последняя волна предложенных изменений появилась через неделю после того, как Трамп объявил соглашение "в значительной степени завершенным" и сигнализировал о неизбежном завершении войны.

С тех пор американские чиновники телеграфировали о прогрессе в достижении соглашения, которое прекратит военные действия, снова откроет пролив и даст старт более детальным переговорам по ядерной программе Ирана.

Однако даже после того, как Трамп объявил, что примет "окончательное решение" во время пятничной встречи, и изложил некоторые условия соглашения в социальных сетях, двухчасовая сессия завершилась без окончательного решения, пишет издание.

Хотя Трамп в своем послании утверждал, что США возьмут под контроль и уничтожат запасы высокообогащенного урана Ирана, Иран постоянно заявлял, что не обсуждает детали своей ядерной программы в рамках текущих переговоров.

Трамп также утверждал, что не было никакого обсуждения "обмена деньгами" в рамках соглашения, условие, которое, по мнению Ирана, должно быть включено в любое соглашение.

Как будут разрешены эти разногласия, оставалось неясным по мере того, как продолжались споры по поводу формулировок сделки.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил в воскресенье, что ни одно соглашение со Соединенными Штатами не будет одобрено, пока не будут обеспечены "права" Тегерана, сообщает полуофициальное информационное агентство Tasnim.

Если соглашение с Ираном будет подтверждено, а текущие блокады с Ормузского пролива будут сняты, может потребоваться два месяца, чтобы поставки нефти вернулись к норме, сказал директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт.

Нефть подскочила в цене из-за отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном — Bloomberg01.06.26, 05:32 • 2680 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Ядерное оружие
Выборы в США
Социальная сеть
Центральное командование США
Дональд Трамп
Кувейт
Соединённые Штаты
Иран