США и Иран обменялись ударами на фоне новых требований Трампа по сделке

США нанесли удары "самообороны" в Иране в минувшие выходные, на фоне того, как президент страны Дональд Трамп вернул изменения к предложенному соглашению о продлении действующего прекращения огня в регионе и разблокировании Ормузского пролива, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Удары на выходных в Иране были направлены на иранские радары и пункты командования и управления и стали ответом на "агрессивные действия Ирана, которые включали сбитие американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами", заявило Центральное командование США в воскресенье вечером.

"Американские истребители быстро отреагировали, уничтожив иранские средства противовоздушной обороны, наземную станцию управления и два ударных беспилотника, которые представляли явную угрозу для судов, проходивших через региональные воды", – заявило Центральное командование США.

Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что нанес удар по авиабазе США, которая якобы использовалась для атаки на телекоммуникационную башню на острове Сирик в Иране, согласно заявлению, опубликованному несколькими иранскими государственными новостными агентствами.

В заявлении не говорится, по какой именно авиабазе был нанесен удар, но это объявление появилось после того, как Кувейт сообщил об отражении атак беспилотников и ракет.

Неясно, как и повлияют ли эти удары на переговоры по соглашению с Ираном, но предложенные Трампом изменения, которые он внес после встречи с советниками в пятницу, уже продлили переговоры еще на неделю, указывает издание.

Точные изменения, которые просил Трамп, не были сразу понятны, но чиновники заявили, что президент США настаивал на более жесткой формулировке относительно ядерных обязательств Ирана и его обещания снова открыть Ормузский пролив. Союзники США в Персидском заливе были проинформированы об обсуждении. Один иностранный чиновник, знакомый с этим вопросом, сообщил CNN, что изменения не являются существенными и в основном сосредоточены на желании США получить гарантии по этим вопросам.

Трамп также выразил обеспокоенность по поводу того, какая финансовая помощь может быть предоставлена Ирану в рамках соглашения, опасаясь сравнений с "паллетами наличности", которые были предоставлены по ядерной сделке времен Обамы, которую он считает слабой.

До объявления о последних ударах по Ирану один американский чиновник заявил CNN, что дальнейшие военные удары маловероятны после заключения соглашения, а региональные союзники не хотят возобновления боевых действий.

Последняя волна предложенных изменений появилась через неделю после того, как Трамп объявил соглашение "в значительной степени завершенным" и сигнализировал о неизбежном завершении войны.

С тех пор американские чиновники телеграфировали о прогрессе в достижении соглашения, которое прекратит военные действия, снова откроет пролив и даст старт более детальным переговорам по ядерной программе Ирана.

Однако даже после того, как Трамп объявил, что примет "окончательное решение" во время пятничной встречи, и изложил некоторые условия соглашения в социальных сетях, двухчасовая сессия завершилась без окончательного решения, пишет издание.

Хотя Трамп в своем послании утверждал, что США возьмут под контроль и уничтожат запасы высокообогащенного урана Ирана, Иран постоянно заявлял, что не обсуждает детали своей ядерной программы в рамках текущих переговоров.

Трамп также утверждал, что не было никакого обсуждения "обмена деньгами" в рамках соглашения, условие, которое, по мнению Ирана, должно быть включено в любое соглашение.

Как будут разрешены эти разногласия, оставалось неясным по мере того, как продолжались споры по поводу формулировок сделки.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил в воскресенье, что ни одно соглашение со Соединенными Штатами не будет одобрено, пока не будут обеспечены "права" Тегерана, сообщает полуофициальное информационное агентство Tasnim.

Если соглашение с Ираном будет подтверждено, а текущие блокады с Ормузского пролива будут сняты, может потребоваться два месяца, чтобы поставки нефти вернулись к норме, сказал директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт.

