В Днепре из-за российской атаки частично разрушен двухэтажный дом, пострадала женщина

Киев • УНН

 • 844 просмотра

В результате ночной атаки беспилотников в Днепре частично разрушен жилой дом. На месте попадания возник пожар, данные о пострадавших уточняются.

В Днепре в результате ночной российской атаки частично разрушен двухэтажный жилой дом. На месте удара возник пожар. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Детали

По словам главы области, российские войска атаковали город беспилотниками. Спасатели работают на месте попадания, информация о возможных пострадавших уточняется.

Враг атаковал Днепр. Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется. Угроза продолжается. Оставайтесь в безопасных местах

– сообщил Ганжа.

Впоследствии он уточнил, что "из-за удара россиян по Днепру частично разрушен двухэтажный дом. Там произошел пожар". Глава ОВА также опубликовал в своем Telegram-канале фото поврежденного здания. 

Позже Ганжа сообщил: "Один человек получил ранения из-за вражеской атаки на Днепр. Это 73-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь".

Степан Гафтко

