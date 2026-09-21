Археологи нашли доказательства того, что советский ГУЛАГ в Казахстане мог работать дольше, чем считалось

Чешские археологи обнаружили свидетельства того, что советский лагерь Степлаг в Казахстане мог продолжать работать после его официального закрытия в 1956 году. О результатах исследования ученых Западночешского университета и организации Gulag.cz сообщает Radio Prague International, пишет УНН.

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Исследователи работали вблизи города Жезказган, где в 1948–1956 годах действовал Степлаг — специальный лагерь для политических заключенных. Всего через него прошли более 20 тыс. человек

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Согласно архивным документам, советские власти закрыли лагерь в 1956 году. Однако местный свидетель рассказал археологам, что женщин там продолжали содержать как минимум до 1959 года.

Находки поставили под сомнение архивные данные

Во время раскопок исследователи обнаружили осколки бутылок, датируемых 1959 и 1960 годами. По мнению археологов, находки подтверждают, что при изучении истории лагерей нельзя полагаться только на официальные советские архивы.

На территории Степлага также сохранились следы как минимум трех рядов массивных ограждений из колючей проволоки, сторожевых вышек и одиночных камер.

Чешская команда параллельно исследует другие объекты системы ГУЛАГа. Ранее археологи работали в Сибири и задокументировали первые материальные свидетельства существования советских лагерей в Узбекистане.

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