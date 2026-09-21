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Археологи знайшли докази, що радянський ГУЛАГ у Казахстані міг працювати довше, ніж вважалося

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

Чеські археологи виявили пляшки 1959–1960 років на території Степлагу в Казахстані. Це може свідчити про роботу табору після закриття у 1956 році.

Археологи знайшли докази, що радянський ГУЛАГ у Казахстані міг працювати довше, ніж вважалося

Чеські археологи виявили свідчення того, що радянський табір Степлаг у Казахстані міг продовжувати працювати після його офіційного закриття у 1956 році. Про результати дослідження науковців Західночеського університету та організації Gulag.cz повідомляє Radio Prague International, пише УНН.

Деталі

Дослідники працювали поблизу міста Жезказган, де у 1948-1956 роках діяв Степлаг – спеціальний табір для політичних в'язнів. Загалом через нього пройшли понад 20 тис. людей

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За архівними документами, радянська влада закрила табір у 1956 році. Однак місцевий свідок розповів археологам, що жінок там продовжували утримувати щонайменше до 1959 року.

Знахідки поставили під сумнів архівні дані

Під час розкопок дослідники виявили уламки пляшок, датованих 1959 та 1960 роками. На думку археологів, знахідки підтверджують, що покладатися лише на офіційні радянські архіви під час вивчення історії таборів не можна.

На території Степлагу також збереглися сліди щонайменше трьох рядів масивних огорож із колючого дроту, вартових веж та одиночних камер.

Чеська команда паралельно досліджує інші об'єкти системи ГУЛАГу. Раніше археологи працювали в Сибіру та задокументували перші матеріальні свідчення існування радянських таборів в Узбекистані.

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Степан Гафтко

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