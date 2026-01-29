$42.770.19
публикации
Эксклюзивы
"Лукойл" продает зарубежные активы американскому фонду Carlyle - СМИ

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Российская компания "Лукойл" заключила соглашение о продаже своих зарубежных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle. Сделка не включает активы в Казахстане и требует одобрения Казначейства США.

"Лукойл" продает зарубежные активы американскому фонду Carlyle - СМИ

российская компания "лукойл" заключила соглашение о продаже зарубежных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

При этом в пресс-службе компании отметили, что в периметр сделки не входят активы в Казахстане, которые останутся в собственности российской компании и продолжат деятельность по текущей лицензии.

В то же время сделку еще должно одобрить Управление по контролю за иностранными активами казначейства США.

Контекст

российская компания "лукойл" объявила о намерении продать свои зарубежные активы после введения санкций США в октябре 2025 года. Речь идет о трех нефтеперерабатывающих заводах в Европе, долях в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте и Нигерии, а также сотнях розничных заправочных станций по всему миру, в том числе в США.

Изначально приобрести эти активы планировала швейцарская компания Gunvor, связанная с другом владимира путина геннадием тимченко. Однако из-за российской военной агрессии против Украины, а также из-за угроз санкций со стороны Минфина США, эти планы так и остались неосуществленными.

Напомним

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины зафиксировал новый пик активности российских информационных операций, направленных на расшатывание внутренней ситуации в Украине.

Евгений Устименко

