"лукойл" продає закордонні активи американському фонду Carlyle - ЗМІ

російська компанія "лукойл" уклала угода про продаж закордонних активів американському інвестиційному фонду Carlyle. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

При цьому в пресслужбі компанії зазначили, що до периметра угоди не входять активи в Казахстані, які залишаться у власності російської компанії і продовжать діяльність за поточною ліцензією.

Водночас угоду ще має схвалити Управління з контролю за іноземними активами казначейства США.

Контекст

російська компанія "лукойл" оголосила про намір продати свої закордонні активи після введення санкцій США в жовтні 2025 року. Йдеться про три нафтопереробні заводи в Європі, частки в нафтових родовищах у Казахстані, Узбекистані, Іраку, Мексиці, Гані, Єгипті та Нігерії, а також сотні роздрібних заправних станцій по всьому світу, в тому числі в США.

Спочатку придбати ці активи планувала швейцарська компанія Gunvor, пов'язана з другом володимира путіна геннадієм тимченком. Однак через російську військову агресію проти України, а також через погрози санкцій з боку Мінфіну США, ці плани так і залишились нездійсненними.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації РНБО України зафіксував новий пік активності російських інформаційних операцій, спрямованих на розхитування внутрішньої ситуації в Україні.