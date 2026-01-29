"лукойл" продає закордонні активи американському фонду Carlyle - ЗМІ

$42.770.19
51.230.00
ukenru
07:35 • 4712 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 13804 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 22924 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 23810 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 21633 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 19821 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 20581 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 22852 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 15158 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 26891 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.2м/с
92%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну29 січня, 00:39 • 13662 перегляди
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI05:00 • 5940 перегляди
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики05:26 • 3968 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України06:15 • 8670 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів06:27 • 6072 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 43075 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 72049 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 97139 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 76283 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 95242 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Вашингтон
Франція
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 14372 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 41424 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 39703 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 46308 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 48869 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Опалення
Соціальна мережа
Tesla Model Y

"лукойл" продає закордонні активи американському фонду Carlyle - ЗМІ

Київ • УНН

 • 874 перегляди

російська компанія "лукойл" уклала угоду про продаж своїх закордонних активів американському інвестиційному фонду Carlyle. Угода не включає активи в Казахстані та потребує схвалення Казначейства США.

"лукойл" продає закордонні активи американському фонду Carlyle - ЗМІ

російська компанія "лукойл" уклала угода про продаж закордонних активів американському інвестиційному фонду Carlyle. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

При цьому в пресслужбі компанії зазначили, що до периметра угоди не входять активи в Казахстані, які залишаться у власності російської компанії і продовжать діяльність за поточною ліцензією.

Водночас угоду ще має схвалити Управління з контролю за іноземними активами казначейства США.

Контекст

російська компанія "лукойл" оголосила про намір продати свої закордонні активи після введення санкцій США в жовтні 2025 року. Йдеться про три нафтопереробні заводи в Європі, частки в нафтових родовищах у Казахстані, Узбекистані, Іраку, Мексиці, Гані, Єгипті та Нігерії, а також сотні роздрібних заправних станцій по всьому світу, в тому числі в США.

Спочатку придбати ці активи планувала швейцарська компанія Gunvor, пов'язана з другом володимира путіна геннадієм тимченком. Однак через російську військову агресію проти України, а також через погрози санкцій з боку Мінфіну США, ці плани так і залишились нездійсненними.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації РНБО України зафіксував новий пік активності російських інформаційних операцій, спрямованих на розхитування внутрішньої ситуації в Україні.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Гана
Мексика
Ірак
Нігерія
Узбекистан
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Україна
Казахстан