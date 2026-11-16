РФ стремится получить руководящие должности в телекоммуникационном агентстве ООН — Reuters

$45.430.0450.220.12
ukenru
10:00 • 72 просмотра
ЕС одобрил рекордный транш Украине почти на 8 миллиардов евро
09:17 • 4780 просмотра
Китай, россия и США отказались согласовывать повестку саммита Си, путина и Трампа - СМИ
08:20 • 12953 просмотра
В ЕС определились со способом предоставить Украине еще €45 млрд - FT
07:00 • 15670 просмотра
В оккупированном Крыму зафиксировали удар по Крымскому мосту и ограничения движения
05:59 • 21029 просмотра
Ночь взрывов и пожаров в россии и на оккупированных территориях — какие регионы атакованы и что оказалось под ударом
05:34 • 20834 просмотра
Китай официально подтвердил встречу Трампа, Путина и Си 19 ноября — стало известно, что обсудят лидеры
04:16 • 22752 просмотра
Фон дер Ляйен объяснила, как именно и в каком формате Европа присоединится к переговорам Украины и России
16 ноября, 03:38 • 22590 просмотра
В России мужчину приговорили к 14 годам колонии за фотографии могил военнослужащих — Кремль скрывает потери в войне
16 ноября, 02:56 • 18647 просмотра
Россия впервые показала наземный запуск ракеты "Бандероль" — эксперты объяснили новую угрозу для Украины
16 ноября, 02:17 • 17105 просмотра
Келлог предложил возможный сценарий прекращения огня в Украине вдоль нынешней линии фронта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2м/с
77%
756мм
Популярные новости
Леонардо Ди Каприо отпраздновал 52-летие с Аль Пачино, Джеффом Безосом и другими звёздами ГолливудаPhoto16 ноября, 00:06 • 18080 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо вместе появились на благотворительном вечере в Голливуде16 ноября, 01:06 • 15716 просмотра
Фил Коллинз расплакался во время церемонии в Голливуде — дочь поддержала легендарного музыканта16 ноября, 02:05 • 13853 просмотра
Джонни Депп вернулся на вершину кинопроката впервые за 8 лет — новый фильм уже собрал $42 млн16 ноября, 03:05 • 13456 просмотра
Звёзды могут исчезнуть с ночного неба из-за космических дата-центров — учёные предупредили об угрозе04:05 • 11687 просмотра
публикации
Как защитить жилище от негативной энергии: народные приметы, обереги и древние способы очищения дома15 ноября, 15:00 • 52054 просмотра
Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации15 ноября, 08:06 • 68426 просмотра
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14 ноября, 14:59 • 85167 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14 ноября, 14:31 • 74296 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo14 ноября, 09:01 • 85484 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Эмманюэль Макрон
Марин Ле Пен
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Крым
Реклама
УНН Lite
Вспышка Эболы в Конго почти вышла из-под контроля — более 5500 погибших за 6 месяцев05:52 • 8646 просмотра
В Испании нашли древние гробницы с золотом, серебром и африканской слоновой костью05:05 • 9134 просмотра
Звёзды могут исчезнуть с ночного неба из-за космических дата-центров — учёные предупредили об угрозе04:05 • 11835 просмотра
Джонни Депп вернулся на вершину кинопроката впервые за 8 лет — новый фильм уже собрал $42 млн16 ноября, 03:05 • 13610 просмотра
Фил Коллинз расплакался во время церемонии в Голливуде — дочь поддержала легендарного музыканта16 ноября, 02:05 • 13994 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
ChatGPT
Золото
Старлинк

РФ стремится получить руководящие должности в телекоммуникационном агентстве ООН — Reuters

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Москва претендует на две должности в Международном союзе электросвязи ООН. Западные дипломаты опасаются усиления её влияния на цифровые стандарты.

РФ стремится получить руководящие должности в телекоммуникационном агентстве ООН — Reuters

Россия в понедельник, 16 ноября, надеется получить руководящие должности в Международном союзе электросвязи ООН. Как утверждают дипломаты, это является частью усилий Москвы, направленных на преодоление международной изоляции из-за войны в Украине и усиление контроля над цифровыми технологиями. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам дипломатов ООН, нежелание открыто выступать против России в Организации Объединённых Наций постепенно усиливается. Некоторые страны начинают восстанавливать торговые отношения и сотрудничество в сфере безопасности с РФ, поскольку конфликт затягивается.

Некоторые дипломаты ООН утверждают, что Россия использует всё более сильную усталость от войны, чтобы добиться должностей, которые могут усилить её влияние в Организации Объединённых Наций.

Москва надеется получить две руководящие должности в Международном союзе электросвязи (МСЭ) во время выборов на десятки должностей, проходящих на заседании в Дохе, столице Катара. Решение принимают 194 страны — члены МСЭ.

Их избрание продемонстрировало бы, что Россия возвращается в многостороннюю систему. В системе ООН уже ощущается усталость от Украины

- заявил западный дипломат, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности этого вопроса.

В прошлом году Россия потерпела неудачу в попытке получить место в руководящем органе Всемирной организации здравоохранения, а в 2023 году не набрала достаточного количества голосов, чтобы вернуться в Совет ООН по правам человека, главный правозащитный орган Организации Объединённых Наций, базирующийся в Женеве.

Шансы Москвы получить такие должности растут, поскольку некоторые государства теперь стремятся нормализовать торговые отношения и сотрудничество в сфере безопасности с Россией и поэтому не хотят открыто выступать против неё в ООН, заявил другой дипломат ООН.

Дипломатическая миссия России при ООН в Женеве отказалась от комментариев.

Разрушения и кибератаки

Посол Украины при ООН в Женеве Евгений Цымбалюк заявил, что российские атаки нанесли телекоммуникационной инфраструктуре Украины ущерб на сумму более 2,5 миллиарда долларов, не считая кибератак.

Такое поведение не следует поощрять

- сказал он агентству Reuters.

Международный союз электросвязи, одно из старейших учреждений ООН, имеет штаб-квартиру в Женеве, но проводит крупные конференции в разных странах мира. Организация была основана в 1865 году для координации работы телеграфных служб. Сегодня она распределяет глобальный радиочастотный спектр и участвует в разработке стандартов для искусственного интеллекта и новейших технологий.

Страны активно конкурируют за должности в МСЭ, поскольку победа даёт им больше влияния на важные вопросы, в частности стандарты искусственного интеллекта и глобальное распределение радиочастотного спектра.

Американку Дорин Богдан-Мартин переизбрали генеральным секретарём МСЭ во время заседания в Дохе в четверг.

Западные дипломаты выражают обеспокоенность тем, что, по их мнению, присутствие России на руководящих должностях будет иметь негативный имиджевый эффект, а также усилением её влияния на политику в сфере телекоммуникаций.

Расположенный в Женеве Международный союз электросвязи ранее признал обоснованными жалобы на вмешательство России в работу спутниковых сигналов. В настоящее время рассматривается инициированное Литвой предложение, предусматривающее введение более строгих мер противодействия таким атакам.

Одну из должностей, на которую претендует Россия, — место в Совете по регламенту радиосвязи, который рассматривает такие жалобы. За два места в своём регионе Россия конкурирует с Грузией, Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Другая должность — место в совете из 48 членов, который влияет на бюджет, стратегию и административную деятельность организации.

Генсек ООН назначил российского дипломата на руководящую должность в сфере разминирования и миротворческих операций28.10.26, 02:46 • 6589 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Кибератака
ИИ (искусственный интеллект)
Доха
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Женева
Всемирная организация здравоохранения
Reuters
Организация Объединенных Наций
Узбекистан
Азербайджан
Литва
Катар
Украина
Казахстан
Грузия