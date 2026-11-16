Россия в понедельник, 16 ноября, надеется получить руководящие должности в Международном союзе электросвязи ООН. Как утверждают дипломаты, это является частью усилий Москвы, направленных на преодоление международной изоляции из-за войны в Украине и усиление контроля над цифровыми технологиями. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам дипломатов ООН, нежелание открыто выступать против России в Организации Объединённых Наций постепенно усиливается. Некоторые страны начинают восстанавливать торговые отношения и сотрудничество в сфере безопасности с РФ, поскольку конфликт затягивается.

Некоторые дипломаты ООН утверждают, что Россия использует всё более сильную усталость от войны, чтобы добиться должностей, которые могут усилить её влияние в Организации Объединённых Наций.

Москва надеется получить две руководящие должности в Международном союзе электросвязи (МСЭ) во время выборов на десятки должностей, проходящих на заседании в Дохе, столице Катара. Решение принимают 194 страны — члены МСЭ.

Их избрание продемонстрировало бы, что Россия возвращается в многостороннюю систему. В системе ООН уже ощущается усталость от Украины - заявил западный дипломат, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности этого вопроса.

В прошлом году Россия потерпела неудачу в попытке получить место в руководящем органе Всемирной организации здравоохранения, а в 2023 году не набрала достаточного количества голосов, чтобы вернуться в Совет ООН по правам человека, главный правозащитный орган Организации Объединённых Наций, базирующийся в Женеве.

Шансы Москвы получить такие должности растут, поскольку некоторые государства теперь стремятся нормализовать торговые отношения и сотрудничество в сфере безопасности с Россией и поэтому не хотят открыто выступать против неё в ООН, заявил другой дипломат ООН.

Дипломатическая миссия России при ООН в Женеве отказалась от комментариев.

Разрушения и кибератаки

Посол Украины при ООН в Женеве Евгений Цымбалюк заявил, что российские атаки нанесли телекоммуникационной инфраструктуре Украины ущерб на сумму более 2,5 миллиарда долларов, не считая кибератак.

Такое поведение не следует поощрять - сказал он агентству Reuters.

Международный союз электросвязи, одно из старейших учреждений ООН, имеет штаб-квартиру в Женеве, но проводит крупные конференции в разных странах мира. Организация была основана в 1865 году для координации работы телеграфных служб. Сегодня она распределяет глобальный радиочастотный спектр и участвует в разработке стандартов для искусственного интеллекта и новейших технологий.

Страны активно конкурируют за должности в МСЭ, поскольку победа даёт им больше влияния на важные вопросы, в частности стандарты искусственного интеллекта и глобальное распределение радиочастотного спектра.

Американку Дорин Богдан-Мартин переизбрали генеральным секретарём МСЭ во время заседания в Дохе в четверг.

Западные дипломаты выражают обеспокоенность тем, что, по их мнению, присутствие России на руководящих должностях будет иметь негативный имиджевый эффект, а также усилением её влияния на политику в сфере телекоммуникаций.

Расположенный в Женеве Международный союз электросвязи ранее признал обоснованными жалобы на вмешательство России в работу спутниковых сигналов. В настоящее время рассматривается инициированное Литвой предложение, предусматривающее введение более строгих мер противодействия таким атакам.

Одну из должностей, на которую претендует Россия, — место в Совете по регламенту радиосвязи, который рассматривает такие жалобы. За два места в своём регионе Россия конкурирует с Грузией, Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Другая должность — место в совете из 48 членов, который влияет на бюджет, стратегию и административную деятельность организации.

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