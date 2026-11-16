РФ стремится получить руководящие должности в телекоммуникационном агентстве ООН — Reuters
Киев • УНН
Москва претендует на две должности в Международном союзе электросвязи ООН. Западные дипломаты опасаются усиления её влияния на цифровые стандарты.
Россия в понедельник, 16 ноября, надеется получить руководящие должности в Международном союзе электросвязи ООН. Как утверждают дипломаты, это является частью усилий Москвы, направленных на преодоление международной изоляции из-за войны в Украине и усиление контроля над цифровыми технологиями. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По словам дипломатов ООН, нежелание открыто выступать против России в Организации Объединённых Наций постепенно усиливается. Некоторые страны начинают восстанавливать торговые отношения и сотрудничество в сфере безопасности с РФ, поскольку конфликт затягивается.
Некоторые дипломаты ООН утверждают, что Россия использует всё более сильную усталость от войны, чтобы добиться должностей, которые могут усилить её влияние в Организации Объединённых Наций.
Москва надеется получить две руководящие должности в Международном союзе электросвязи (МСЭ) во время выборов на десятки должностей, проходящих на заседании в Дохе, столице Катара. Решение принимают 194 страны — члены МСЭ.
Их избрание продемонстрировало бы, что Россия возвращается в многостороннюю систему. В системе ООН уже ощущается усталость от Украины
В прошлом году Россия потерпела неудачу в попытке получить место в руководящем органе Всемирной организации здравоохранения, а в 2023 году не набрала достаточного количества голосов, чтобы вернуться в Совет ООН по правам человека, главный правозащитный орган Организации Объединённых Наций, базирующийся в Женеве.
Шансы Москвы получить такие должности растут, поскольку некоторые государства теперь стремятся нормализовать торговые отношения и сотрудничество в сфере безопасности с Россией и поэтому не хотят открыто выступать против неё в ООН, заявил другой дипломат ООН.
Дипломатическая миссия России при ООН в Женеве отказалась от комментариев.
Разрушения и кибератаки
Посол Украины при ООН в Женеве Евгений Цымбалюк заявил, что российские атаки нанесли телекоммуникационной инфраструктуре Украины ущерб на сумму более 2,5 миллиарда долларов, не считая кибератак.
Такое поведение не следует поощрять
Международный союз электросвязи, одно из старейших учреждений ООН, имеет штаб-квартиру в Женеве, но проводит крупные конференции в разных странах мира. Организация была основана в 1865 году для координации работы телеграфных служб. Сегодня она распределяет глобальный радиочастотный спектр и участвует в разработке стандартов для искусственного интеллекта и новейших технологий.
Страны активно конкурируют за должности в МСЭ, поскольку победа даёт им больше влияния на важные вопросы, в частности стандарты искусственного интеллекта и глобальное распределение радиочастотного спектра.
Американку Дорин Богдан-Мартин переизбрали генеральным секретарём МСЭ во время заседания в Дохе в четверг.
Западные дипломаты выражают обеспокоенность тем, что, по их мнению, присутствие России на руководящих должностях будет иметь негативный имиджевый эффект, а также усилением её влияния на политику в сфере телекоммуникаций.
Расположенный в Женеве Международный союз электросвязи ранее признал обоснованными жалобы на вмешательство России в работу спутниковых сигналов. В настоящее время рассматривается инициированное Литвой предложение, предусматривающее введение более строгих мер противодействия таким атакам.
Одну из должностей, на которую претендует Россия, — место в Совете по регламенту радиосвязи, который рассматривает такие жалобы. За два места в своём регионе Россия конкурирует с Грузией, Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.
Другая должность — место в совете из 48 членов, который влияет на бюджет, стратегию и административную деятельность организации.
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