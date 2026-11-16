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рф прагне отримати керівні посади в телекомунікаційній агенції ООН - Reuters

Київ • УНН

 • 1152 перегляди

Москва претендує на дві посади в Міжнародному союзі електрозв’язку ООН. Західні дипломати побоюються посилення її впливу на цифрові стандарти.

рф прагне отримати керівні посади в телекомунікаційній агенції ООН - Reuters

росія у понеділок 16 листопада сподівається отримати керівні посади в Міжнародному союзі електрозв’язку ООН. Як стверджують дипломати, це є частиною зусиль москви, спрямованих на подолання міжнародної ізоляції через війну в Україні та посилення контролю над цифровими технологіями. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами дипломатів ООН, небажання відкрито виступати проти росії в Організації Об’єднаних Націй поступово зростає. Деякі країни починають відновлювати торговельні відносини та співпрацю у сфері безпеки з рф, оскільки конфлікт затягується.

Деякі дипломати ООН стверджують, що росія використовує дедалі сильнішу втому від війни, щоб домогтися посад, які можуть посилити її вплив в Організації Об’єднаних Націй.

москва сподівається отримати дві керівні посади в Міжнародному союзі електрозв’язку (МСЕ) під час виборів на десятки посад, що відбуваються на засіданні в Досі, столиці Катару. Рішення ухвалюють 194 країни — члени МСЕ.

Їхнє обрання продемонструвало б, що Росія повертається до багатосторонньої системи. В системі ООН уже відчувається втома від України

- заявив західний дипломат, який побажав залишитися анонімним через делікатність цього питання.

Минулого року росія зазнала невдачі у спробі отримати місце в керівному органі Всесвітньої організації охорони здоров’я, а у 2023 році не набрала достатньої кількості голосів, щоб повернутися до Ради ООН з прав людини, головного правозахисного органу Організації Об’єднаних Націй, що базується в Женеві.

Шанси москви отримати такі посади зростають, оскільки деякі держави тепер прагнуть нормалізувати торговельні відносини та співпрацю у сфері безпеки з Росією, а тому не хочуть відкрито виступати проти неї в ООН, заявив інший дипломат ООН.

Дипломатична місія росії при ООН у Женеві відмовилася від коментарів.

Руйнування та кібератаки

Посол України при ООН у Женеві Євгеній Цимбалюк заявив, що російські атаки завдали телекомунікаційній інфраструктурі України збитків на понад 2,5 мільярда доларів, не враховуючи кібернапади.

Таку поведінку не слід заохочувати

- сказав він агентству Reuters.

Міжнародний союз електрозв’язку, одна з найстаріших установ ООН, має штаб-квартиру в Женеві, але проводить великі конференції в різних країнах світу. Організацію заснували у 1865 році для узгодження роботи телеграфних служб. Нині вона розподіляє глобальний радіочастотний спектр і бере участь у розробці стандартів для штучного інтелекту та новітніх технологій.

Країни активно змагаються за посади в МСЕ, оскільки перемога дає їм більше впливу на важливі питання, зокрема стандарти штучного інтелекту та глобальний розподіл радіочастотного спектра.

Американку Дорін Богдан-Мартін переобрали генеральним секретарем МСЕ під час засідання в Досі в четвер.

Західні дипломати висловлюють занепокоєння через те, що, на їхню думку, присутність росії на керівних посадах матиме негативний іміджевий ефект, а також через посилення її впливу на політику у сфері телекомунікацій.

Розташований у Женеві Міжнародний союз електрозв’язку раніше визнавав обґрунтованими скарги щодо втручання росії в роботу супутникових сигналів. Наразі розглядається пропозиція, ініційована Литвою, яка передбачає запровадження суворіших заходів протидії таким атакам.

Одну з посад, на яку претендує росія, — місце в Раді з регламенту радіозв’язку, яка розглядає такі скарги. За два місця у своєму регіоні росія змагається з Грузією, Азербайджаном, Казахстаном та Узбекистаном.

Інша посада — місце в раді з 48 членів, яка має вплив на бюджет, стратегію та адміністративну діяльність організації.

Генсек ООН призначив російського дипломата на керівну посаду у сфері розмінування та миротворчих операцій28.10.26, 02:46 • 6589 переглядiв

Ольга Розгон

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