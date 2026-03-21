Минфин США снял санкции с двух россиян и одной иностранной компании
Киев • УНН
Из списков исключили юрия и лидию коржавиных, фирму из ОАЭ и двух иностранцев. Причины отмены ограничений Министерство финансов США официально не указало.
Министерство финансов США исключило из санкционных списков двух российских граждан, а также ряд иностранных лиц и одну компанию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами.
Детали
Этими россиянами являются юрий и лидия коржавины – они ранее находились под санкциями из-за деятельности в транспортном секторе экономики рф. Их внесли в список в мае 2024 года в рамках ограничений, направленных против российского военно-промышленного комплекса и схем обхода санкций, наложенных на рф из-за войны в Украине.
Также из санкционного списка убрали компанию Reliable Freight Services FZCO, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах, а еще гражданина Венгрии и гражданина Узбекистана.
В министерстве финансов США причины такого решения официально не разглашаются.
Напомним
Министр финансов Скотт Бессент объявил об отмене санкций на 30 дней для иранской нефти. Речь идет о разрешении на продажу иранской нефти, которая сейчас застряла в море.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что "военная победа над Ираном одержана", и назвал союзников по НАТО "трусами" за то, что они не помогают в вопросе Ормузского пролива.