Мінфін США зняв санкції з двох росіян та однієї іноземної компанії
Київ • УНН
Зі списків виключили Юрія та Лідію Коржавіних, фірму з ОАЕ та двох іноземців. Причини скасування обмежень Міністерство фінансів США офіційно не вказало.
Міністерство фінансів США виключило із санкційних списків двох російських громадян, а також низку іноземних осіб і одну компанію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління контролю за закордонними активами.
Деталі
Цими росіянами є юрій і лідія коржавіни - вони раніше перебували під санкціями через діяльність у транспортному секторі економіки рф. Їх внесли до списку в травні 2024 року в межах обмежень, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу та схем обходу санкцій, накладених на рф через війну в Україні.
Також з санкційного списку прибрали компанію Reliable Freight Services FZCO, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах, а ще громадянина Угорщини і громадянина Узбекистану.
В міністерстві фінансів США причини такого рішення офіційно не розголошуються.
Нагадаємо
Міністр фінансів Скотт Бессент оголосив про скасування санкцій на 30 днів для іранської нафти. Йдеться про дозвіл на продаж іранської нафти, що наразі застрягла в морі.
До того президент США Дональд Трамп заявив, що "військова перемога над Іраном здобута", і назвав союзників по НАТО "боягузами" за те, що вони не допомагають у питанні Ормузької протоки.