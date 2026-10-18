Трампу потребуется до 60 дней, чтобы рассмотреть вопрос о санкциях против россии — Рубио

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

На следующий день после приостановки действия санкций и пошлин, касающихся российского экспорта, президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что еще не принял окончательного решения по этому вопросу. В то же время госсекретарь Марко Рубио сообщил, что чиновникам нужно больше времени для оценки ситуации, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В субботу Рубио отметил, что президент использует до 60 дней для анализа экономических последствий санкций и пошлин, связанных с Россией, действие которых он приостановил накануне.

"Многие из вас еще не знают, каким будет мое решение, но мы во всем разберемся — и вы тоже узнаете", — сказал Трамп журналистам в своем клубе "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич, штат Флорида.

Это решение о приостановке мер было принято всего за несколько недель до промежуточных выборов в ноябре. Трамп находится под давлением из-за высоких цен на энергоносители, тогда как война с Ираном нарушает глобальные поставки нефти.

В пятницу Трамп подписал указ о приостановке ключевых санкций и пошлин, предусмотренных законом, известным как "Акт Грэма" (Graham Act). Этот закон он подписал в прошлом месяце под давлением законодателей, стремящихся оказывать давление на Москву из-за ее войны в Украине.

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Эти меры, включающие пошлины на российские товары и штрафные санкции против стран, покупающих российские нефть и газ, должны были вступить в силу на следующей неделе. В пятничном указе не было указано, как долго продлится приостановка, однако Рубио сообщил, что Трамп решил отвести 60 дней на пересмотр этого вопроса.

"Думаю, президент хочет использовать этот 60-дневный период, чтобы проанализировать, что введение санкций и пошлин будет означать для мировой экономики, а также для экономики самих США", — сказал Рубио журналистам перед вылетом в Узбекистан.

Ситуацию осложняет то, что "Акт Грэма" предусматривает не только санкции против России, но и пошлины на товары из стран, импортирующих российские энергоносители. Рубио привел в качестве примера Индию — важного партнера США, которая, хотя и диверсифицировала источники энергоснабжения, все еще в значительной степени зависит от российской нефти.

Указ, подписанный в пятницу, вызвал критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Он предупредил, что такой шаг придаст уверенности российскому диктатору владимиру путину и затянет войну. Сенатор Дарлин Грэм, республиканка из Южной Каролины, чей покойный брат Линдси Грэм был инициатором законопроекта, носящего его имя, заявила, что не согласна с решением Трампа. Она планирует обсудить это с ним на следующей неделе, когда он приедет поддержать ее предвыборную кампанию.

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"Лично я считаю, что следует продолжать давление на Россию, — сказала она журналистам в субботу. — Ведь я не доверяю ни Путину, ни России".

Добавим

Рубио также выступил в защиту отдельной сделки между США и Россией об увеличении поставок дизельного топлива на мировые рынки. Этот шаг направлен на снижение цен на топливо, которые выросли на фоне войны с Ираном и перебоев в энергоснабжении.

По словам Трампа, согласно этой сделке, Россия сначала поставит в Соединенные Штаты более 300 000 метрических тонн дизельного топлива; дальнейшие поставки ожидаются в ноябре и в последующие периоды.

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"Это дизельное топливо так или иначе будет продано, — отметил Рубио. — Разница лишь в том, какая его часть достанется Соединенным Штатам".

Рубио добавил, что сделка по дизельному топливу и решение об исключениях из санкций демонстрируют, насколько сложно урегулировать конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, которые вызвали перебои в мировом энергоснабжении.

"Эти конфликты в разных уголках мира начинают пересекаться и накладываться друг на друга", — сказал он.