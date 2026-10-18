Трампу знадобиться до 60 днів, аби розглянути питання санкцій проти росії - Рубіо

володимир путін і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Наступного дня після призупинення дії санкцій і мит, що стосуються російського експорту, президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що ще не прийняв остаточного рішення з цього питання. Водночас держсекретар Марко Рубіо повідомив, що посадовцям потрібно більше часу для оцінки ситуації, передає УНН із посиланням на Reuters.

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У суботу Рубіо зазначив, що президент використає до 60 днів для аналізу економічних наслідків санкцій і мит, пов’язаних із росією, дію яких він призупинив напередодні.

"Багато хто з вас ще не знає, яким буде моє рішення, але ми в усьому розберемося — і ви теж дізнаєтеся", — сказав Трамп журналістам у своєму клубі "Мар-а-Лаго" в Палм-Біч, штат Флорида.

Це рішення про призупинення заходів було прийнято всього за кілька тижнів до проміжних виборів у листопаді. Трамп перебуває під тиском через високі ціни на енергоносії, тоді як війна з Іраном порушує глобальні поставки нафти.

У п’ятницю Трамп підписав виконавчий указ про призупинення ключових санкцій і мит, передбачених законом, відомим як "Акт Грема" (Graham Act). Цей закон він підписав минулого місяця під тиском законодавців, які прагнуть чинити тиск на москву через її війну в Україні.

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Ці заходи, що включають мита на російські товари та штрафні санкції проти країн, які купують російські нафту й газ, мали набути чинності наступного тижня. У п’ятничному указі не було вказано, як довго триватиме призупинення, проте Рубіо повідомив, що Трамп вирішив відвести 60 днів на перегляд цього питання.

"Гадаю, президент хоче використати цей 60-денний період, щоб проаналізувати, що запровадження санкцій і мит означатиме для світової економіки, а також для економіки самих США", — сказав Рубіо журналістам перед вильотом до Узбекистану.

Ситуацію ускладнює те, що "Акт Грема" передбачає не лише санкції проти Росії, а й мита на товари з країн, які імпортують російські енергоносії. Рубіо навів як приклад Індію — важливого партнера США, яка, хоч і диверсифікувала джерела енергопостачання, все ще залишається значною мірою залежною від російської нафти.

Виконавчий указ, підписаний у п’ятницю, викликав критику з боку президента України Володимира Зеленського. Він попередив, що такий крок додасть впевненості російському диктатору володимиру путіну та затягне війну. Сенаторка Дарлін Грем, республіканка з Південної Кароліни, чий покійний брат Ліндсі Грем був ініціатором законопроєкту, що носить його ім'я, заявила, що не згодна з рішенням Трампа. Вона планує обговорити це з ним наступного тижня, коли він приїде підтримати її передвиборчу кампанію.

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"Особисто я вважаю, що слід продовжувати тиск на росію, — сказала вона журналістам у суботу. — Адже я не довіряю ні путіну, ні росії".

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Рубіо також виступив на захист окремої угоди між США та росією щодо збільшення постачання дизельного палива на світові ринки. Цей крок має на меті знизити ціни на пальне, які зросли на тлі війни з Іраном та перебоїв у енергопостачанні.

За словами Трампа, згідно з цією угодою, росія спершу поставить до Сполучених Штатів понад 300 000 метричних тонн дизельного палива; подальші поставки очікуються в листопаді та в наступні періоди.

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"Це дизельне паливо так чи інакше буде продане, — зазначив Рубіо. — Різниця лише в тому, яка його частина дістанеться Сполученим Штатам".

Рубіо додав, що угода щодо дизельного палива та рішення про винятки із санкцій демонструють, наскільки складно врегульовувати конфлікти на Близькому Сході та в Україні, які спричинили збої у світових енергопостачаннях.

"Ці конфлікти в різних куточках світу починають перетинатися й накладатися один на одного", — сказав він.