17-летний Игорь Самуненков выиграл золото шахматной Олимпиады на четвёртой доске
Киев • УНН
Самуненков сыграл 10 партий, набрал 8 очков и завершил турнир с рейтингом перформанса 2720. Украинец не проиграл ни одной партии.
17-летний украинский гроссмейстер Игорь Самуненков завоевал индивидуальную золотую медаль на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде (Узбекистан). Он показал лучший результат среди всех шахматистов, выступавших на четвертой доске, передает УНН.
Самуненков сыграл 10 партий, набрал 8 очков и завершил турнир с перформансом 2720. Украинец не проиграл ни одной партии. На четвертой доске он опередил, в частности, действующего чемпиона мира Доммараджу Гукеша и Левона Ароняна, представляющего США.
Особенно важным для сборной Украины стал матч десятого тура против Китая. Украинцы победили со счетом 3:1 — Игорь Коваленко обыграл Дина Лижэня, Василий Иванчук сыграл вничью с Вэй И, а Самуненков и Роман Дегтярёв также принесли командные очки.
После победы над Китаем Украина вышла на первую доску в последнем туре, где сыграла с хозяевами Олимпиады — сборной Узбекистана. Украинцы уступили со счетом 1,5:2,5. Самуненков сыграл вничью с Нодирбеком Якуббоевым.
В итоге мужская сборная Украины заняла 11-е место, набрав 16 командных очков.
Самуненков назвал выступление в Самарканде важным опытом и отметил командные победы и собственный результат.
"На самом деле эта Олимпиада превзошла все мои ожидания. Были командные успехи, в частности победа над сборной Китая, и, конечно, игра в последнем туре против сборной Узбекистана. Также был мой личный результат — мне удалось выиграть золотую медаль на четвертой доске и опередить очень многих сильных, элитных игроков", — сказал шахматист.
Самуненков также отметил людей, которые помогают ему готовиться к крупным турнирам. В частности, шахматист поблагодарил тренеров сборной Александра Белявского и Адриана Михальчишина, а также Сеяра Куршутова за финансовую поддержку.
"Финансовая поддержка очень важна для шахматиста. Она дает возможность повышать свой уровень игры и подходить к самым важным соревнованиям, таким как Олимпиада, в наилучшей форме. Все это очень важно для меня и также повлияло на результат, за что я благодарен", — сказал гроссмейстер.