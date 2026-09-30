17-річний Ігор Самуненков виграв золото шахової Олімпіади на четвертій дошці
Київ • УНН
Самуненков зіграв 10 партій, набрав 8 очок і завершив турнір із перформансом 2720. Українець не програв жодної партії.
17-річний український гросмейстер Ігор Самуненков здобув індивідуальну золоту медаль на 46-й Всесвітній шаховій олімпіаді в Самарканді (Узбекистан). Він показав найкращий результат серед усіх шахістів, які виступали на четвертій дошці, передає УНН.
Самуненков зіграв 10 партій, набрав 8 очок і завершив турнір із перформансом 2720. Українець не програв жодної партії. На четвертій дошці він випередив, зокрема, чинного чемпіона світу Доммараджу Гукеша та Левона Ароняна, який представляє США.
Особливо важливим для збірної України став матч десятого туру проти Китаю. Українці перемогли з рахунком 3:1 — Ігор Коваленко обіграв Діна Ліженя, Василь Іванчук зіграв унічию з Вей І, а Самуненков і Роман Дегтярьов також здобули командні очки.
Після перемоги над Китаєм Україна вийшла на першу дошку в останньому турі, де зіграла з господарями Олімпіади — збірною Узбекистану. Українці поступилися з рахунком 1,5:2,5. Самуненков зіграв унічию з Нодірбеком Якуббоєвим.
У підсумку чоловіча збірна України посіла 11-те місце, набравши 16 командних очок.
Самуненков назвав виступ у Самарканді важливим досвідом і відзначив командні перемоги та власний результат.
"Насправді ця Олімпіада перевершила всі мої очікування. Були командні успіхи, зокрема перемога над збірною Китаю, і, звісно, гра в останньому турі проти збірної Узбекистану. Також був мій особистий результат — мені вдалося виграти золоту медаль на четвертій дошці та випередити дуже багато сильних, елітних гравців", — сказав шахіст.
Самуненков також відзначив людей, які допомагають йому готуватися до великих турнірів. Зокрема, шахіст подякував тренерам збірної Олександру Бєлявському та Адріяну Михальчишину, а також Сєяру Куршутову за фінансову підтримку.
"Фінансова підтримка дуже важлива для шахіста. Вона дає можливість покращувати свій рівень гри та підходити до найважливіших змагань, таких як Олімпіада, у найкращій формі. Це все дуже важливо для мене й також вплинуло на результат, за що я вдячний", — сказав гросмейстер.