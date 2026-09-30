17-річний Ігор Самуненков виграв золото шахової Олімпіади на четвертій дошці

$44.860.0550.930.05
ukenru
13:31 • 4456 перегляди
На Київщині вже завтра очікують перші заморозки на ґрунті, решті областей приготуватися
12:30 • 12593 перегляди
Інцидент із Flydubai: український та російський пілоти таки перебували на борту і допомогли посадити літак - ЗМІ
Ексклюзив
11:42 • 17128 перегляди
Мінфін очікує пропозиції від авіагалузі для напрацювання уніфікованого підходу щодо оподаткування авіалізингу
10:07 • 16981 перегляди
Інцидент на борту Flydubai: ЗМІ дізналися, що один пілот мав оманське походження, інший - еміратськеVideo
08:44 • 20161 перегляди
Основною ціллю російського удару були об'єкти енергетики у Києві та області - Зеленський Video
30 вересня, 07:45 • 18811 перегляди
Година повітряної тривоги коштує Україні $45 мільйонів - Мінекономіки
Ексклюзив
30 вересня, 06:35 • 37024 перегляди
"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму
30 вересня, 05:16 • 21403 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконами" і балістикою - знешкоджено п'ять ракет і 155 зі 188 дронів
30 вересня, 02:27 • 32917 перегляди
Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ
30 вересня, 01:26 • 34068 перегляди
Нічна атака на Київ: двоє поранених, спалахнули пожежі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.3м/с
39%
758мм
Популярнi новини
Унаслідок нічної атаки на Київ загинуло дві людини, постраждали четверо30 вересня, 04:02 • 19589 перегляди
У дитсадках рф хочуть замінити вивчення букв і цифр "моральними орієнтирами" - ЦПД30 вересня, 04:31 • 14476 перегляди
ЗСУ ліквідували майже півтори тисячі окупантів за добу30 вересня, 04:44 • 12526 перегляди
Під час рейсу побилися пілоти українського та російського походження - що відомо про інцидент на борту Flydubai Video09:17 • 18830 перегляди
Fire Point використовує дані ударів російськими «Іскандерами» та ракетами з КНДР в розробці FreyjaVideo12:46 • 11507 перегляди
Публікації
Генератори, свердловини та мобільні котельні: як лікарні Києва готують до зими13:07 • 6660 перегляди
Fire Point використовує дані ударів російськими «Іскандерами» та ракетами з КНДР в розробці FreyjaVideo12:46 • 11545 перегляди
Мінфін очікує пропозиції від авіагалузі для напрацювання уніфікованого підходу щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
11:42 • 17179 перегляди
"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму
Ексклюзив
30 вересня, 06:35 • 37064 перегляди
85-ті роковини трагедії Бабиного Яру: Україна вшановує пам’ять жертв29 вересня, 16:32 • 59199 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Сибіга
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Ірина Терех
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Китай
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
Рідний для всієї країни "Шева" - Зеленський емоційно привітав Шевченка з ювілеємVideo29 вересня, 19:04 • 40122 перегляди
Шевченко опинився у “Мілані” завдяки VHS-касеті - ЗМІ пригадали перехід “Шеви” до ІталіїVideo29 вересня, 17:12 • 45816 перегляди
Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батькаVideo29 вересня, 13:55 • 48972 перегляди
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою29 вересня, 02:04 • 56264 перегляди
Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"29 вересня, 00:05 • 57704 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Шахед-136
The Guardian
Техніка

17-річний Ігор Самуненков виграв золото шахової Олімпіади на четвертій дошці

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Самуненков зіграв 10 партій, набрав 8 очок і завершив турнір із перформансом 2720. Українець не програв жодної партії.

17-річний Ігор Самуненков виграв золото шахової Олімпіади на четвертій дошці

17-річний український гросмейстер Ігор Самуненков здобув індивідуальну золоту медаль на 46-й Всесвітній шаховій олімпіаді в Самарканді (Узбекистан). Він показав найкращий результат серед усіх шахістів, які виступали на четвертій дошці, передає УНН.

Самуненков зіграв 10 партій, набрав 8 очок і завершив турнір із перформансом 2720. Українець не програв жодної партії. На четвертій дошці він випередив, зокрема, чинного чемпіона світу Доммараджу Гукеша та Левона Ароняна, який представляє США.

Особливо важливим для збірної України став матч десятого туру проти Китаю. Українці перемогли з рахунком 3:1 — Ігор Коваленко обіграв Діна Ліженя, Василь Іванчук зіграв унічию з Вей І, а Самуненков і Роман Дегтярьов також здобули командні очки.

Після перемоги над Китаєм Україна вийшла на першу дошку в останньому турі, де зіграла з господарями Олімпіади — збірною Узбекистану. Українці поступилися з рахунком 1,5:2,5. Самуненков зіграв унічию з Нодірбеком Якуббоєвим.

У підсумку чоловіча збірна України посіла 11-те місце, набравши 16 командних очок.

Самуненков назвав виступ у Самарканді важливим досвідом і відзначив командні перемоги та власний результат.

"Насправді ця Олімпіада перевершила всі мої очікування. Були командні успіхи, зокрема перемога над збірною Китаю, і, звісно, гра в останньому турі проти збірної Узбекистану. Також був мій особистий результат — мені вдалося виграти золоту медаль на четвертій дошці та випередити дуже багато сильних, елітних гравців", — сказав шахіст.

Самуненков також відзначив людей, які допомагають йому готуватися до великих турнірів. Зокрема, шахіст подякував тренерам збірної Олександру Бєлявському та Адріяну Михальчишину, а також Сєяру Куршутову за фінансову підтримку.

"Фінансова підтримка дуже важлива для шахіста. Вона дає можливість покращувати свій рівень гри та підходити до найважливіших змагань, таких як Олімпіада, у найкращій формі. Це все дуже важливо для мене й також вплинуло на результат, за що я вдячний", — сказав гросмейстер.

Лілія Подоляк

Спорт
Узбекистан
Китай
Сполучені Штати Америки