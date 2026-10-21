Узбекистан договорился с США о 54 проектах на $12 млрд: в каких отраслях будут сотрудничать страны

Узбекистан объявил о 54 соглашениях и совместных проектах с Соединёнными Штатами общей стоимостью $12 млрд. О договорённостях стало известно после переговоров госсекретаря США Марко Рубио с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Самарканде. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Сотрудничество будет охватывать несколько стратегических направлений, в частности энергетику, добычу критически важных полезных ископаемых, авиационную отрасль, финансовый сектор и современные технологии.

Особое внимание стороны уделяют развитию возобновляемой энергетики и систем накопления электроэнергии. Такие проекты должны стать частью более широкого экономического партнёрства между Вашингтоном и Ташкентом.

США и Узбекистан планируют углубить технологическое партнёрство

Среди приоритетных направлений сотрудничества также называют создание центров обработки данных и развитие технологий искусственного интеллекта. Эти сферы вошли в перечень перспективных совместных инвестиционных проектов.

Отдельным направлением станет добыча стратегических полезных ископаемых, которые используют в высокотехнологичном производстве и энергетике. Стороны рассматривают эту отрасль как одну из основ будущего экономического взаимодействия.

Кроме того, страны рассматривают возможность подготовки долгосрочной программы торгового, инвестиционного и технологического сотрудничества до 2035 года. Она должна определить основные направления развития двусторонних экономических отношений.

Объявленный пакет договорённостей предусматривает реализацию проектов на $12 млрд, однако эта сумма не означает, что все средства уже инвестированы. Дальнейшее воплощение соглашений будет зависеть от конкретных проектов и их финансирования.

Трамп наговорил новых абсурдных заявлений об Украине, пока Зеленский встречался с Виткоффом